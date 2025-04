Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho công nhân ngành điện

Cuối tháng 2-2025, Điện lực Ia Grai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức huấn luyện an toàn điện, thực hành phương pháp hồi sinh tổng hợp và diễn tập các phương án phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, PCCC-CNCH với sự tham gia của gần 40 công nhân.

Tại buổi diễn tập, các công nhân được tập huấn kỹ năng khảo sát hiện trường, nhận diện mối nguy hiểm để đưa ra các biện pháp đúng, đủ, an toàn khi thực hiện công việc tại hiện trường. Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Y tế huyện còn tập huấn về các kỹ thuật sơ cứu ban đầu như: băng bó vết thương, nẹp cố định vết thương, hướng dẫn cách cứu người bị điện giật bằng phương pháp hồi sinh tổng hợp…

Điện lực các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân diễn tập phòng-chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy. Ảnh: H.D

Ông Nguyễn Việt Hùng-Giám đốc Điện lực Ia Grai-cho biết: “Bên cạnh thực hiện nghiêm túc công tác diễn tập phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, PCCC-CNCH theo định kỳ để cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị có thể nhanh chóng ứng phó trong mọi tình huống thì chúng tôi còn luôn thực hiện nghiêm công tác an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Công ty Điện lực Gia Lai để tổ chức huấn luyện nhận diện mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro và biện pháp phòng tránh cho cán bộ, công nhân, người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Ngoài ra, đơn vị còn theo dõi kỹ tình trạng sức khỏe của người lao động để bố trí, sắp xếp lại công việc phù hợp”.

Mới đây, Điện lực Pleiku cũng đã tổ chức huấn luyện định kỳ công tác an toàn điện, thực hành phương pháp hồi sinh tổng hợp và diễn tập các phương án phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, PCCC-CNCH cho 65 công nhân kỹ thuật. Tại đây, người lao động được Hội đồng huấn luyện củng cố kiến thức cơ bản về an toàn điện, các biện pháp tổ chức, kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cách bảo quản công cụ, dụng cụ an toàn; các bước thực hiện theo phiếu công tác và ứng dụng trong công tác an toàn, công tác sản xuất kinh doanh và các quy trình, quy định về công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai huấn luyện kỹ năng sơ cứu cho công nhân để nắm bắt kỹ thuật, áp dụng thành thạo vào thực tế khi có sự cố xảy ra.

Ông Trần Minh Thắng-Giám đốc Điện lực Pleiku-cho hay: “Thực hiện phương châm “Kiểm soát-Kỷ luật-An toàn”, Điện lực Pleiku thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn cho cán bộ, công nhân viên, qua đó nâng cao kỹ năng tay nghề của từng cá nhân.

Nhờ thực hiện tốt công tác huấn luyện, kiểm tra định kỳ an toàn vệ sinh lao động, quy trình an toàn điện hàng năm; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công việc có liên quan đến an toàn, bồi dưỡng nghề nên Điện lực Pleiku luôn đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn quản lý, không để xảy ra mất an toàn và tai nạn lao động”.

CBCNV Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hướng dẫn phương pháp hồi sinh tổng hợp, kỹ năng sơ cứu người bị nạn (ảnh đơn vị cung cấp)

Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão, Điện lực Kbang đã triển khai diễn tập tình huống: Do ảnh hưởng của bão gây mưa to, gió giật mạnh khiến cây ngoài hành lang tuyến ngã đổ vào đường dây, gây ra sự cố gãy cột điện.

Theo phương án diễn tập, vị trí cột bị gãy nằm trên đồi, xa đường giao thông nên không thể dựng cột bằng phương tiện cơ giới mà phải dựng bằng phương pháp thủ công (sử dụng tó 3 chân). Đội ngũ công nhân tham gia diễn tập phải nhanh chóng lập và triển khai phương án; thực hiện chế độ báo cáo cho các cấp có liên quan; vận dụng những kỹ năng xử lý tình huống, khắc phục sự cố theo phương châm “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Ông Lê Hồng Công-Phó Giám đốc Điện lực Kbang-nhìn nhận: “Qua đợt diễn tập này, đơn vị nhận ra cần có sự tính toán phù hợp để thực hiện dựng tó đúng yêu cầu đối với các địa hình triền dốc, tăng cường sự phối hợp linh hoạt giữa các thành viên trong nhóm công tác để giảm thiểu thời gian thực hiện”.