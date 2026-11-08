Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm để phong tỏa Iran, chặn các tuyến tiếp vận trên bộ

(GLO)- Mỹ thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate nhằm ngăn Iran vận chuyển vũ khí, công nghệ lưỡng dụng và hàng hóa bị trừng phạt qua đường bộ và Biển Caspi, mở rộng chiến dịch phong tỏa từ đường biển sang các tuyến tiếp vận trên bộ.

Ngày 7-11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt), nhằm ngăn chặn Iran sử dụng các tuyến vận tải trên bộ và Biển Caspi để vận chuyển vũ khí, vật liệu bị cấm vận và duy trì các nguồn thu mà Washington cho là bất hợp pháp.

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết nguồn cung cho Iran. Ảnh: Getty Images

Lực lượng này gồm khoảng 20 quân nhân và nhân viên dân sự, đặt trụ sở tại thành phố Tampa, bang Florida.

Iron Gate sẽ phối hợp với các cơ quan Chính phủ Mỹ, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan tình báo, nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng và hàng hóa thuộc diện trừng phạt qua Iran.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết việc tăng cường phối hợp giữa quân đội và các cơ quan liên ngành sẽ hạn chế khả năng Tehran tài trợ cho các hoạt động mà Washington coi là khủng bố, tái thiết các nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung trang thiết bị quân sự.

Việc thành lập Iron Gate diễn ra sau nhiều tháng Mỹ triển khai phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Theo CENTCOM, chiến dịch này đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, Tehran được cho là vẫn duy trì mạng lưới vận chuyển bí mật để nhập khẩu thiết bị và vật tư quân sự.

Kể từ tháng 1-2025, Iran đã nhập khẩu ít nhất 2 tỷ USD hàng hóa liên quan đến quân sự, gồm thiết bị, vật liệu nổ và xe tải hạng nặng.

Các lô hàng được vận chuyển vào Iran thông qua tàu chở hàng qua Biển Caspi, xe tải từ các nước Trung Á và máy bay vận tải từ Trung Quốc.

Những tuyến đường này giúp Tehran duy trì hoạt động nhập khẩu trong bối cảnh phong tỏa hàng hải và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục kéo dài, các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được thỏa thuận toàn diện và Washington vẫn cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.