Tin liên quan Australia, New Zealand khuyên người dân tiêm phòng vắc xin Covid-19 và cúm do lo ngại một loại vius mới

Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng thông báo, kể từ ngày 12/5, Mỹ sẽ không còn yêu cầu du khách nước ngoài nhập cảnh qua đường bộ và đường thủy phải tiêm phòng COVID-19 và xuất trình chứng nhận tiêm vaccine.

Ước tính hơn 1 triệu người đã tử vong do Covid-19 tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát. Kể từ tháng 1/2021, các ca tử vong do dịch bệnh tại Mỹ đã giảm 95% và số ca nhập viện giảm gần 91%. Trên toàn cầu, số ca tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ đầu đại dịch. Đại dịch đã ngừng lại, do đó chính phủ quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch.

Ngày 10/4 vừa rồi, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một đạo luật quy định "chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến đại dịch Covid-19". Quyết định này khép lại việc tài trợ tốn kém cho các xét nghiệm, tiêm vaccine miễn phí và các biện pháp khẩn cấp khác bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2020 nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới thoát khỏi đại dịch toàn cầu.