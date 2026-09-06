Mua vé tàu Tết 2027 lúc nào rẻ nhất, đổi trả mất bao nhiêu tiền?

(GLO)- Ngành Đường sắt đã chính thức mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ 8 giờ ngày 5-9-2026. Hành khách mua vé sớm, đi vào những ngày được áp dụng chương trình giảm giá hoặc chọn vé khứ hồi có thể tiết kiệm từ 3 - 20% giá vé.

Đợt vận tải Tết Đinh Mùi 2027 được tổ chức từ ngày 23-1 đến 25-2-2027, với 57 đoàn tàu và hơn 800 toa xe được đưa vào khai thác. Vé được bán trên các kênh chính thức của ngành đường sắt, tại nhà ga, đại lý và một số ứng dụng thanh toán điện tử.

Theo chính sách của ngành Đường sắt, một trong những nhóm được giảm giá đáng chú ý là hành khách mua vé xa ngày. Với vé có cự ly trên 900 km, mua trước từ 10 ngày trở lên và thuộc những khoảng thời gian được quy định, mức giảm có thể từ 5 - 20%.

Để thuận tiện cho việc di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán, hành khách cần lên kế hoạch và mua vé sớm để được nhận ưu đãi cũng như hạn chế việc đổi, trả để khỏi mất phí. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, một số đoàn tàu Thống Nhất chạy vào các ngày nhất định được giảm từ 3 - 5%; một số tàu khu đoạn cũng có chương trình giảm 3% hoặc 5%. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về.

Điều này có nghĩa, nếu lịch trình linh hoạt, hành khách nên ưu tiên mua sớm và tránh những ngày cao điểm, đồng thời kiểm tra các chuyến tàu đang có chương trình giảm giá trước khi thanh toán. Tuy nhiên, mức giảm không được cộng dồn; mỗi hành khách chỉ được hưởng một chính sách ưu đãi cao nhất đủ điều kiện.

Một số nhóm hành khách còn được hưởng chính sách giảm giá riêng, như sinh viên được giảm 10 - 20% tùy trường hợp, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

Hành khách cần đặc biệt lưu ý việc đổi trả vé. Trong các ngày cao điểm vận tải Tết, mức khấu trừ khi trả vé lên tới 30% giá vé. Vé cá nhân phải được đổi, trả chậm nhất 24 giờ trước giờ tàu chạy; với vé tập thể, thời hạn tối thiểu là 48 giờ.

Ngoài thời gian cao điểm, hành khách mua vé cá nhân nếu đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên sẽ chịu phí 5% giá vé. Nếu trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, phí là 10%; trả từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, phí tăng lên 20%. Trường hợp còn dưới 4 giờ trước giờ tàu chạy thì không được trả vé.

Đối với vé tập thể, ngoài cao điểm, vé không được đổi. Nếu trả trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, phí là 10%; từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, phí 20% và dưới 24 giờ thì không tiếp nhận trả vé. Mức phí đổi, trả tối thiểu là 20.000 đồng/vé.

Ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các kênh chính thức, kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, ga đi, ga đến và ngày giờ tàu trước khi thanh toán. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, hành khách nên mua vé càng sớm càng tốt, ưu tiên các chuyến thuộc chương trình giảm 5 - 20% và cân nhắc vé khứ hồi. Đồng thời, cần xác định chắc lịch trình trước khi mua, bởi việc đổi, trả vé trong giai đoạn cao điểm Tết có thể khiến hành khách mất tới 30% giá vé.