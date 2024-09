(GLO)- Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15-8-2024 đạt 473,33 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2023, cán cân thương mại xuất siêu 15,49 tỷ USD.

Nho đỏ nhập khẩu từ Trung Quốc được bán tại siêu thị với giá chỉ 59.000 đồng/kg, rẻ hơn 2-4 lần so với hàng nhập khẩu từ Mỹ, Úc.

Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 2 cơ sở sản xuất, tiêu thụ bột giặt giả, nước giặt giả nhãn hiệu OMO, thu giữ hàng ngàn sản phẩm.

Đường nhập lậu đang có chiều hướng tăng do đang rơi vào mùa sản xuất, chế biến bánh trung thu.

CPI tháng Bảy tăng 0,48% so với tháng Sáu và tăng 1,89% so tháng 12/2023, tăng 4,36% với cùng kỳ năm trước. Theo đó, CPI bình quân bảy tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 2,73%.