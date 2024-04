“Mắt thần” giám sát an ninh trật tự tại xã Ia O

(GLO)- Để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”.

Mô hình này đã đem lại hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Xã biên giới Ia O có 2.607 hộ với 11.132 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 68%. Trước đây, trên địa bàn xã thường xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, do ý thức bảo vệ tài sản của người dân còn hạn chế nên tình trạng trộm cắp diễn ra khá phổ biến.

Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, cuối năm 2023, Công an xã Ia O tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”.

Đồng thời, lực lượng Công an xã đã đến nhà các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tuyên truyền về ý nghĩa của việc triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” nhằm nâng cao nhận thức cũng như tạo sự đồng thuận trong việc đóng góp kinh phí. Kết quả, từ nguồn xã hội hóa, xã đã lắp đặt được 6 camera giám sát an ninh trật tự với tổng kinh phí 27 triệu đồng.

Ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: Các camera giám sát được lắp đặt tại những địa điểm trọng yếu, có nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Dữ liệu từ camera được kết nối trực tiếp với điện thoại của lực lượng Công an xã nên rất thuận lợi trong việc quản lý, theo dõi, giám sát tình hình trên địa bàn cũng như triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi có vụ việc xảy ra.

“Sau khi mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” được đưa vào hoạt động, người dân tự giác hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách, chạy tốc độ cao đã giảm đáng kể; an ninh trật tự được duy trì ổn định”-ông Nghiệp cho hay.

Bên cạnh việc lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự trên các tuyến đường, khu dân cư, hiện nay, xã Ia O có hơn 400 hộ gia đình tại 9 thôn, làng đã tự lắp đặt camera an ninh. Ông Hà Duy Nam (làng Dăng) chia sẻ: Gia đình ông làm nghề rèn. Trước đây, chứng kiến nhiều gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản nên ông đã bỏ ra 3 triệu đồng để lắp đặt 2 camera tại nhà mình.

“Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh, gia đình tôi đỡ đi phần lo lắng khi vắng nhà vì ngồi chỗ nào cũng có thể quan sát được toàn bộ khu vực trong nhà thông qua việc kết nối dữ liệu từ camera với điện thoại di động. Mặt khác, khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tôi cung cấp hình ảnh cho lực lượng Công an để phục vụ công tác điều tra”-ông Nam cho hay.

Tương tự, chị Ksor Đim (làng O) cũng đã lắp đặt camera an ninh tại nhà. Chị Đim cho biết: Gia đình chị trồng 3 ha điều, 8 sào cà phê. Những năm trước, khi không có người trông coi nhà cửa, chị rất lo bị mất trộm tài sản. Tháng 2-2024, chị quyết định bỏ ra 1,7 triệu đồng để lắp đặt 2 camera an ninh tại nhà.

“Mình lắp đặt camera để thuận tiện trong việc trông coi tài sản gia đình, hơn nữa là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, tạo sự yên tâm trong khi lao động sản xuất. Ngoài gia đình mình, làng cũng có 5 hộ lắp đặt camera an ninh tại nhà”-chị Đim nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia O, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, chính quyền địa phương sẽ vận động các hộ gia đình lắp đặt hệ thống camera tại nhà.

Đồng thời, xã tiếp tục vận động các nguồn xã hội hóa để triển khai lắp đặt nhiều hơn nữa các camera giám sát trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.