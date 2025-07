Lexus IS 2021 Luxury nhập khẩu hãng giá 2,49 tỷ đồng

(GLO)- Lexus IS 2021 mang thiết kế thể thao, sang trọng cùng loạt trang bị cao cấp như màn hình giải trí lớn, hệ thống an toàn Lexus Safety System+. Xe sử dụng động cơ mạnh mẽ, vận hành êm ái, phù hợp với khách hàng yêu thích sự lịch lãm và trải nghiệm lái đậm chất thể thao.

Lexus IS 2021 nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng. Ảnh: S.T

Về ngoại hình, Lexus IS 2021 sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới mẻ và sắc sảo hơn hẳn thế hệ trước. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của Lexus, kết hợp cùng cụm đèn pha LED sắc lẹm. Dải đèn chạy ban ngày dạng chữ L được vuốt gọn tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ. Thân xe được thiết kế theo phong cách coupe, các đường gân nổi bật kéo dài từ đầu đến đuôi xe, giúp tổng thể trở nên năng động và thể thao. Đuôi xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu LED liền mạch, tạo nên điểm nhấn rõ ràng khi di chuyển trong đêm. Lexus IS 2021 mang lại cảm giác mạnh mẽ, sang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung và cá tính.

Bước vào khoang nội thất, người dùng sẽ cảm nhận được sự chỉn chu, tinh tế trong từng chi tiết. Ghế ngồi được bọc da cao cấp với nhiều lựa chọn phối màu trang nhã. Ghế lái chỉnh điện đa hướng, có tính năng làm mát và sưởi, mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Bảng taplo thiết kế đối xứng, tích hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn – tùy phiên bản có thể lên đến 10,3 inch, hỗ trợ cảm ứng cùng các kết nối như Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống âm thanh Mark Levinson tùy chọn với chất lượng vượt trội, đem đến trải nghiệm nghe nhạc đỉnh cao. Ngoài ra, Lexus IS còn được đánh giá cao ở chất lượng hoàn thiện, với các chi tiết ốp gỗ, kim loại được gia công tinh xảo.

Màn hình cảm ứng trung tâm 10,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Ảnh: S.T

Lexus IS 2021 được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến Lexus Safety System+ 2.5. Hệ thống này bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, ga tự động thông minh và đèn pha tự động thích ứng. Những trang bị này không chỉ hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành mà còn góp phần bảo vệ tối đa cho hành khách trên xe. Xe cũng được đánh giá cao trong các bài thử nghiệm va chạm, đạt chuẩn an toàn cao tại nhiều thị trường.

Về khả năng vận hành, Lexus IS 2021 có nhiều phiên bản động cơ, trong đó bản Luxury tại Việt Nam thường sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất khoảng 241 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau. Xe cho cảm giác lái mượt mà, đằm chắc ở dải tốc độ cao và linh hoạt khi di chuyển trong phố. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp giảm thiểu độ rung, giữ độ êm ái vốn là điểm mạnh của Lexus, nhưng vẫn duy trì được độ ổn định và phản hồi chính xác khi vào cua. Với những ai yêu thích cảm giác lái thể thao hơn, bản IS 350 F-Sport với động cơ V6 sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Hệ thống treo êm ái, cân bằng tốt giữa thể thao và thoải mái. Ảnh: S.T

Hiện tại, Lexus IS 2021 Luxury được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá khoảng 2,49 tỷ đồng. Đây là mức giá không thấp trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, tuy nhiên lại hoàn toàn xứng đáng với những gì mà mẫu xe này mang lại. So với các đối thủ như BMW 3 Series hay Audi A4, Lexus IS nổi bật ở độ bền bỉ, tính ổn định, chi phí bảo trì hợp lý và chất lượng dịch vụ hậu mãi tốt từ thương hiệu Nhật Bản.

Tổng kết lại, Lexus IS 2021 Luxury là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thể thao, sự sang trọng và công nghệ hiện đại. Đây là mẫu sedan lý tưởng cho những khách hàng thành đạt, yêu thích sự khác biệt và đề cao cảm giác lái đầm chắc, ổn định. Với mức giá 2,49 tỷ đồng, Lexus IS không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống đẳng cấp và tinh tế.