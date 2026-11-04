Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Lãnh đạo phường Pleiku lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn đàn với chủ đề “Lắng nghe nhân dân nói - cùng nhân dân giải quyết những vấn đề từ cơ sở”.

Tham dự diễn đàn có khoảng 80 người dân thuộc tổ dân phố 15 và 16. Tại đây, người dân đã nêu 12 ý kiến, kiến nghị liên quan đến quản lý đất đai, hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các vấn đề dân sinh.

phuong-pleikulang-nghe-dan-noikien-nghi-nguoi-danuy-ban-mttqgia-laiha-tang-giao-thongan-ninh-trat-tu-3247.jpg
Quang cảnh diễn đàn với chủ đề “Lắng nghe nhân dân nói – cùng nhân dân giải quyết những vấn đề từ cơ sở”. Ảnh: Bá Bính

Đáng chú ý, người dân tổ dân phố 15 đề nghị UBND phường rà soát, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại khu vực cầu sắt - nơi quy hoạch kéo dài hơn 20 năm nhưng chưa triển khai, ảnh hưởng đến việc ổn định nhà ở của các hộ dân. Đồng thời, kiến nghị khơi thông hệ thống thoát nước tại khu vực công viên Trà Đa cũ và sửa chữa tuyến đường Trần Văn Bình - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt đã xuống cấp.

phuong-pleiku-lang-nghe-thao-go-kien-nghi-tu-co-so.jpg
Người dân nêu ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, người dân tổ dân phố 16 kiến nghị bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với địa bàn rộng, dân cư phân tán; đồng thời đề xuất chỉnh trang các công trình sau sáp nhập, hướng dẫn việc đóng góp làm đường và tháo gỡ vướng mắc trong kê khai thuế đất phi nông nghiệp, thực hiện chính sách đối với người có công.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, tiếp nhận các ý kiến. Những nội dung cần xác minh, xử lý được ghi nhận để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

phuong-pleikulang-nghe-dan-noikien-nghi-nguoi-danuy-ban-mttqgia-laiha-tang-giao-thongan-ninh-trat-tu-2801.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pleiku phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Thị Liễu ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của người dân; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết từng kiến nghị, bảo đảm việc tiếp thu gắn với kết quả cụ thể, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần.

Thông qua diễn đàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức con em người lao động vững bước đến trường

Tiếp sức con em người lao động vững bước đến trường

Đời sống

(GLO)- Những suất học bổng từ các doanh nghiệp giúp con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, tiếp thêm động lực vươn lên. Sự hỗ trợ bền bỉ ấy còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng, góp phần vun đắp những ước mơ học tập.

Đồng hành cùng thai phụ khó khăn

Đồng hành cùng thai phụ khó khăn

Đời sống

(GLO)- Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại tỉnh Gia Lai do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm giúp các thai phụ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi thai kỳ và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sinh nở.

Tiếp nối Chiến dịch Quang Trung: Từ cứu trợ khẩn cấp đến an dân bền vững - Kỳ 3: Sức sống mới trên các làng tái định cư

Kỳ 3: Sức sống mới trên các làng tái định cư

Đời sống

(GLO)- Ðể những khu tái định cư thực sự trở thành mái ấm lâu dài, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, người dân còn trực tiếp góp sức dựng xây nơi ở mới, gìn giữ phong tục, tập quán và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng, cả nước áp dụng mức tối thiểu 2 triệu đồng

Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng, cả nước áp dụng mức tối thiểu 2 triệu đồng

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 1-1-2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng theo quy định của Chính phủ. Riêng Hà Nội đã thông qua chính sách hỗ trợ 4 triệu đồng/người, cho thấy các địa phương có thể nâng mức hỗ trợ tùy điều kiện ngân sách.

Đề xuất bổ sung cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được mua, mua trả góp nhà ở xã hội

Đề xuất bổ sung cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được mua, mua trả góp nhà ở xã hội

Đời sống

(GLO)- HoREA đề xuất cơ quan có thẩm quyền nên giao thẩm quyền, trách nhiệm cho HĐND cấp tỉnh quy định cơ chế tạo điều kiện cho “cán bộ, công chức, viên chức nhà nước” được “mua, mua trả góp nhà ở xã hội” để giải quyết nhu cầu nhà ở rất lớn và cấp bách hiện nay. 

Người dân vùng biên Ia Chia mòn mỏi chờ tu sửa đường sá

Người dân vùng biên Ia Chia mòn mỏi chờ tu sửa đường sá

Đời sống

(GLO)- Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài. Người dân nơi đây vẫn mòn mỏi chờ đợi tuyến đường được tu sửa để đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

null