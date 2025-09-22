Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lãnh án 18 tháng tù vì tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép

MINH NGỌC
(GLO)- Sáng 22-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo Điều 349 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Khánh Hoàng (SN 2005, trú tại phường Quy Nhơn Tây) 18 tháng tù.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 4-2023, sau khi sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, Lê Khánh Hoàng đã rủ 2 người bạn là Trần Quốc C. (SN 2007) và Phạm Văn L. (SN 2002), cùng ở phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) sang Campuchia làm việc để được nhận thưởng 100 USD cho mỗi người.

bi-cao-le-khanh-hoang-tai-phien-toa-so-tham.jpg
Bị cáo Lê Khánh Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: M.N

Tuy nhiên, trong số 2 trường hợp nêu trên, Hoàng chỉ được nhận thưởng 100 USD cho trường hợp của Phạm Văn L. vì Trần Quốc C. chưa đủ 18 tuổi. Sau đó, do không lừa được tiền trên không gian mạng nên Hoàng cùng 2 nạn nhân bị chủ đánh đập, đe dọa.

Nhận được tin báo, gia đình của Hoàng, C. và L. phải trả 164 triệu đồng để chuộc cả 3 về nước. Trở về Việt Nam, nạn nhân L. đã đến trình báo và tố giác với cơ quan Công an về vụ việc trên. Sau đó, Lê Khánh Hoàng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào cuối tháng 5-2025 về tội danh “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

