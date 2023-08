Kông Chro giúp hộ nghèo an cư

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án 5 về “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có 357 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn góp phần giúp địa phương làm tốt công tác giảm nghèo cũng như giúp người nghèo an cư.

Những ngày này, vợ chồng chị Đinh Thị Dung (làng Brọch Siêu, xã An Trung) không giấu được niềm vui khi chuyển về ở trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. Chị Dung xúc động chia sẻ: “Mình lập gia đình năm 2018 và mới sinh được 1 cháu. Mặc dù gia đình có hơn 1 ha đất trồng mì nhưng thu nhập thấp nên hoàn cảnh khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi mua bò về nuôi, rồi hỗ trợ xây dựng nhà ở, vợ chồng mình mừng lắm. Hiện đàn bò đã tăng lên 3 con, mình sẽ chăm sóc thật tốt để làm vốn phát triển kinh tế nhằm thoát nghèo”.

Tương tự, bà Đinh Thị Khê (cùng làng) cũng rất phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Trước đó, vì không có đất ở, vợ chồng bà sống cùng con trai trong nhà chòi dựng tạm trên khu đất sản xuất ở làng Brò. Năm 2018, khi con trai lấy vợ về làng Brọch Siêu, ông bà cũng xin chuyển về ở cùng. Thấu hiểu được hoàn cảnh của bà, Ban Nhân dân thôn Brọch Siêu đã đưa vào danh sách hộ được hỗ trợ nhà ở; đồng thời, tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc trao cho vợ chồng bà 40 m2 đất trong khuôn viên nhà rông của làng để xây nhà và được dân làng đồng thuận.

Anh Đinh Xe-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Brọch Siêu-cho biết: Làng có 145 hộ, trong đó, người Bahnar chiếm gần 72,8%. Hiện nay, làng còn 58 hộ nghèo, 51 hộ cận nghèo. Những năm qua, Nhà nước quan tâm hỗ trợ gạo lúc giáp hạt, cây-con giống, phân bón để sản xuất giúp bà con bớt khó khăn. Riêng năm 2023, Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho 4 hộ nghèo xây dựng nhà nên bà con rất phấn khởi và yên tâm làm ăn để phát triển kinh tế.

Nói về công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã An Trung-cho hay: Xã có 1.355 hộ với 5.590 khẩu, trong đó có 353 hộ nghèo, chiếm 26,05%. Năm 2023, xã có 9 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ngay khi triển khai chương trình, UBND xã đã chỉ đạo rà soát đối tượng và tìm quỹ đất để hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở; đồng thời, huy động đoàn viên, thanh niên đóng góp 90 ngày công.

Tại xã Chư Krêy, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cũng đã giúp cho người nghèo an cư. Chủ tịch UBND xã Khương Đình Huy thông tin: Năm 2023, toàn xã có 39 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà với tổng kinh phí 1,716 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương là 1,56 tỷ đồng, ngân sách huyện là 156 triệu đồng.

Để đảm bảo việc xây dựng nhà ở theo đúng các tiêu chí quy định của ngành Xây dựng, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huy động gia đình, cộng đồng đóng góp thêm vật chất, ngày công với tổng vốn huy động 78 triệu đồng; thường xuyên giám sát, hỗ trợ người dân trong quá trình thi công. Đến nay, 26/39 căn nhà đã hoàn thành.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Kông Chro có 649 hộ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Năm 2023, 357 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí 12,298 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 11,18 tỷ đồng, ngân sách huyện 1,118 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho hay: Đến nay, toàn huyện có 319/357 căn nhà đã hoàn thành. Tuy nhiên, theo thiết kế mẫu nhà ở do Sở Xây dựng ban hành để lựa chọn triển khai thực hiện thì kinh phí dao động 78-80 triệu đồng/căn đối với nhà xây mới, trong khi đó, Nhà nước chỉ hỗ trợ 44 triệu đồng/căn nên địa phương gặp khó trong việc huy động vốn triển khai, nhất là khi điều kiện của các hộ còn quá khó khăn. Do đó, huyện mong tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí ngoài ngân sách cho các hộ xây mới để đảm bảo xây dựng theo mẫu thiết kế do Sở Xây dựng ban hành.