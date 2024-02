(GLO)- Làng Dip (xã Ia Kreng) vẫn là làng khó khăn của huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai). Không phải dân làng lười lao động mà do thổ nhưỡng, địa hình đồi dốc cùng phương thức sản xuất lạc hậu. Có điều, làng Dip đang có sự chuyển mình.

(GLO)- Thập niên 80 của thế kỷ trước, do đặc thù công việc, tôi thường xuyên có những chuyến về các buôn làng ở bên kia Bến Mộng, lúc đó thuộc xã Ia Tul, huyện Ayun Pa. Một lần, tôi nghe lời “dụ” ngọt tai của cô amí Thúy: “Ngày mốt, bên làng chồng cô có cái lễ cúng, Vân đi không?”.

(GLO)- Chiều 2-2, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, đoàn công tác do ông Lương Văn Danh- Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình chính sách và hộ nghèo xã A Dơk ( huyện Đak Đoa)

(GLO)- Tại hội nghị xúc tiến đầu tư và kết nối tiêu thụ sản phẩm năm 2024 diễn ra mới đây, lãnh đạo huyện Đức Cơ cam kết sẽ triển khai những giải pháp hướng đến môi trường đầu tư thân thiện, an toàn, công khai, minh bạch.

(GLO)- Tịnh xá Ngọc Giác (tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê) nằm ở thế “tọa sơn hướng thủy” lưng dựa vào núi Hòn Cọp trong quần thể ngọn Đại Sơn (Hòn Lớn), mặt hướng về đập Tà Diêm 4 mùa xanh trong. Nơi đây như chốn thiền yên tĩnh giữa miền an nhiên của những ngọn núi biếc, rời xa trần tục.