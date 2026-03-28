Khánh thành “Điểm trường mơ ước” tại xã vùng cao Vĩnh Sơn

Công trình khởi công vào ngày 27-9-2025. Sau thời gian tích cực thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Quy mô gồm 2 phòng học khang trang, dành cho điểm trường mầm non K4 thuộc Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn.

"Điểm trường mơ ước" ở xã Vĩnh Sơn đã hoàn thành sau thời gian thi công. Ảnh: A.N

Vĩnh Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn, dân cư phân tán với hơn 6.000 nhân khẩu, có 172 trẻ mầm non; điều kiện đi lại, học tập còn nhiều hạn chế, nhất là vào mùa mưa bão. Việc xây dựng điểm trường mới góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh vùng cao.

Tại lễ khánh thành, đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cho biết, công trình nhằm hỗ trợ nhà trường vượt qua khó khăn, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

Đại diện Công ty Minh Huệ tặng trang thiết bị trường học trị giá 20 triệu đồng cho nhà trường. Ảnh: A.N

Dịp này, Báo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Công ty Minh Huệ đã trao tặng thiết bị dạy học trị giá 20 triệu đồng cho nhà trường. Đại diện nhà trường cho biết, công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.