Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Khánh thành “Điểm trường mơ ước” tại xã vùng cao Vĩnh Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AN NHIÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 27-3, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức khánh thành công trình “Điểm trường mơ ước” tại thôn K4 (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai).

Công trình khởi công vào ngày 27-9-2025. Sau thời gian tích cực thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Quy mô gồm 2 phòng học khang trang, dành cho điểm trường mầm non K4 thuộc Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn.

"Điểm trường mơ ước" ở xã Vĩnh Sơn đã hoàn thành sau thời gian thi công. Ảnh: A.N

Vĩnh Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn, dân cư phân tán với hơn 6.000 nhân khẩu, có 172 trẻ mầm non; điều kiện đi lại, học tập còn nhiều hạn chế, nhất là vào mùa mưa bão. Việc xây dựng điểm trường mới góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh vùng cao.

Tại lễ khánh thành, đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cho biết, công trình nhằm hỗ trợ nhà trường vượt qua khó khăn, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

Đại diện Công ty Minh Huệ tặng trang thiết bị trường học trị giá 20 triệu đồng cho nhà trường. Ảnh: A.N

Dịp này, Báo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Công ty Minh Huệ đã trao tặng thiết bị dạy học trị giá 20 triệu đồng cho nhà trường. Đại diện nhà trường cho biết, công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tiếp nhận 150 đơn vị máu an toàn tại xã Đak Pơ

(GLO)- Sáng 20-3, tại Hội trường UBND xã Đak Pơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền các xã: Đak Pơ và Ya Hội tổ chức Ngày hội HMTN lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Gần 2.000 học sinh Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 18-3, Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt (phường Pleiku) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho gần 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn ở phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 14-3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn New Light và Green (phường Quy Nhơn Nam).

