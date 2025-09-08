Danh mục
Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Qua xác minh được biết: Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7-9, các sơ nghe tiếng các cháu ở trong khuôn viên Mái ấm Thiên Ân vừa chạy vừa hô bị ong dí đốt đã nhanh chóng đưa các cháu vào nhà để tránh bầy ong.

Qua kiểm tra, phát hiện các trẻ gồm: K.T (SN 2020), A.T (SN 2021) bị nhiều vết ong đốt nên các sơ nhanh chóng đưa 2 trẻ đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, các sơ tiếp tục đưa cháu T.M.Q (SN 2013) đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cũng do bị ong đốt.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhi K.T đã tử vong chiều cùng ngày do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

z6989694732265-8e6dedec8ec349e76e3caf6628bfab4f.jpg
Tổ ong khá to trên cây xanh cách mặt đất khoảng 4m. Hiện ngành chức năng đang tiến hành các biện pháp xử lý tổ ong để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: CTV

Hai bệnh nhi còn lại đang tiếp tục được điều trị; trong đó, bệnh nhi A.T đang được lọc máu liên tục do phản vệ độ III. Bệnh nhi T.M.Q bị phản vệ độ I, tình hình sức khỏe hiện tạm ổn định, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Đại diện chính quyền phường An Phú đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi cháu nằm viện 1 triệu đồng, hỗ trợ gia đình trẻ bị ong đốt tử vong 2 triệu đồng. Ngành chức năng địa phương cũng yêu cầu chủ cơ sở Mái ấm Thiên Ân phối hợp với gia đình, bệnh viện chữa trị tích cực nhất cho 2 bệnh nhi, đồng thời phối hợp với gia đình và địa phương lo hậu sự cho trẻ đã tử vong.

Bên cạnh đó, địa phương cũng yêu cầu cơ sở khi có các vụ việc xảy ra cần báo cáo ngay chính quyền để kịp thời xử lý.

Về việc xử lý tổ ong, ông Lưu Trung Nghĩa cho biết, ngành chức năng đã phát hiện tổ ong khá to trên cây xanh cách mặt đất khoảng 4m, cách phòng ở Mái ấm Thiên Ân khoảng 50m. Trước mắt, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, treo biển cảnh báo và cử lực lượng trực gác, sau đó sẽ tiến hành xử lý tổ ong để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân trên địa bàn.

