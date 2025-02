Khai trương dịch vụ Let’s Go Taxi

(GLO)- Sáng 18-2, Công ty cổ phần Let’s Go An Bình chính thức khai trương hoạt động Let’s Go Taxi-dịch vụ taxi điện mini giá siêu rẻ tại thành phố Pleiku.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Let's Go An Bình và các đối tác cắt băng khai trương hoạt động Let's Go Taxi tại TP Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca

Phát biểu tại buổi lễ khai trương hoạt động Let’s Go Taxi tại TP. Pleiku, ông Trần Lưu Văn-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Let’s Go An Bình cho biết, từ ý tưởng về mô hình vận chuyển hành khách bằng xe taxi rẻ như xe máy, cộng với xu hướng thay đổi phương tiện vận tải bằng nhiên liệu hóa thạch sang xe chạy bằng điện đã thúc đẩy Công ty cổ phần Let’s Go An Bình quyết tâm thực hiện dự án taxi điện mini giá rẻ tiên phong tại Việt Nam, cung ứng dịch vụ taxi điện an toàn, tiện lợi, vì môi trường xanh.

Let's Go Taxi sử dụng xe điện Wuling mini EV LV2 và Wuling Bingo để cung cấp dịch vụ taxi điện giá siêu rẻ tại TP Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca

Gia Lai là thị trường thứ 3 chính thức có mặt thương hiệu Let’s Go Taxi-dịch vụ taxi điện mini giá siêu rẻ đầu tiên tại Việt Nam, với mức giá 8.000 đồng/km. Khai trương hoạt động tại TP. Pleiku, Gia Lai, Let’s Go Taxi có 120 xe điện Wuling mini EV LV2 và Wuling Bingo. Khách hàng có thể đặt Let’s Go Taxi qua app trên Apple Store và CH Play hoặc qua tổng đài toàn quốc 19006779 đều nhanh chóng, tiện lợi.

Theo đại diện của Công ty cổ phần Let’s Go An Bình, ngày 2-5-2024, Let’s Go Taxi chính thức ra mắt hoạt động tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là dịch vụ taxi điện mini giá siêu rẻ đầu tiên tại Việt Nam, với mức giá 8.000 đồng/km. Sự kiện này đã tạo nên cơn sốt trên địa bàn tỉnh và cộng đồng xe taxi, xe ô tô điện toàn quốc. 5 tháng sau, Let’s Go Taxi tiếp tục có mặt thị trường tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sự kiện Let’s Go Taxi đến Gia Lai không chỉ mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ taxi điện mini giá siêu rẻ, tiện lợi mà còn cho thấy quyết tâm thực hiện sứ mệnh trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ đi lại an toàn, vì môi trường xanh, sạch của tương lai.