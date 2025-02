Gia Lai ứng vốn năm 2025 từ Quỹ phát triển đất tỉnh trên 700,3 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng

Cụ thể, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 2025 từ Quỹ phát triển đất tỉnh với tổng số tiền trên 700,3 tỷ đồng để chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của 14 dự án đầu tư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Huyện Đak Pơ là địa phương có kế hoạch ứng vốn thấp nhất với 5 tỷ đồng/1 dự án. Ảnh: Ngọc Minh

Trong đó, TP. Pleiku có số tiền ứng vốn cao nhất là 500 tỷ đồng của Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp đến là thị xã An Khê ứng gần 70 tỷ đồng với 4 dự án, gồm: Đường giao thông Khu đô thị An Tân giai đoạn 2 (7 tỷ đồng); Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phường An Tân (8 tỷ đồng); Đầu tư hạ tầng Khu tái định cư phường An Tân (gần 15 tỷ đồng) và Đường nội thị thị xã An Khê (40 tỷ đồng).

Thị xã Ayun Pa ứng 50 tỷ đồng cho Dự án đường vành đai 1 (quốc lộ 25-cầu Ia Hiao). Huyện Chư Pưh ứng hơn 24,7 tỷ đồng cho 2 dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng quy hoạch xây dựng trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa, Công an thị trấn và khu dân cư xung quanh (trên 16,2 tỷ đồng); Đường phía Đông thị trấn Nhơn Hòa (trên 8,47 tỷ đồng).

Huyện Đức Cơ ứng 18,8 tỷ đồng cho 3 dự án. Trong đó, Dự án đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư quy hoạch tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty (phía Đông Công an huyện, đường vào xã Ia Pnôn) 7 tỷ đồng; Dự án đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư quy hoạch tổ dân phố 6, thị trấn Chư Ty ứng 7 tỷ đồng; Dự án nâng cấp mở rộng đường Tăng Bạt Hổ (thị trấn Chư Ty) ứng 4,8 tỷ đồng.

Huyện Chư Sê có 1 dự án (Khu dân cư xã Dun và xã Ia Pal) với số tiền ứng trên 16,8 tỷ đồng. Huyện Mang Yang có 1 dự án (Xây dựng hệ thống hạ tầng khu dân cư tổ 5 và tổ 6, thị trấn Kon Dơng) với số tiền ứng gần 15 tỷ đồng. Huyện Đak Pơ có 1 dự án (Đường liên xã huyện Đak Pơ) với số tiền ứng 5 tỷ đồng.

Các địa phương có dự án ứng vốn phải hoàn thiện hồ sơ gửi về Quỹ Phát triển đất tỉnh để kiểm tra, trình Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh quyết định ứng vốn đối với từng dự án cụ thể đúng theo quy định của pháp luật.