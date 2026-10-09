Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10: Công an Hà Nội thắng tại Singapore

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10/2026 đáng chú ý với chiến thắng của Công an Hà Nội, Hà Tĩnh cùng các trận Dortmund - Bremen, Lens - Lyon.

Sau một tối 8/10 sôi động của bóng đá Việt Nam ở V.League và Shopee Cup, lịch ngày 9/10 chuyển trọng tâm sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Trong nước không có trận V.League mới trong ngày bởi cuộc đấu Thể Công Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn xếp ngày 9/10 đã được chuyển lên tối 8/10.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá mới nhất: Công an Hà Nội thắng tại Singapore, Hà Tĩnh gây bất ngờ

Hai kết quả được độc giả Việt Nam quan tâm nhất tối 8/10 đều có tỷ số đáng chú ý. Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors 1-0 trên sân Jalan Besar ở lượt đầu bảng B Shopee Cup, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Shopee Cup Lion City Sailors - Công an Hà Nội 0-1 Shopee Cup Port FC - Persib Bandung 1-3 Shopee Cup Johor Darul Ta'zim - Svay Rieng 6-0 V.League Thể Công Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-3

Leo Artur ghi bàn duy nhất cho Công an Hà Nội ở phút 45+2 sau đường căng ngang của Perea. Đại diện Việt Nam sau đó chịu sức ép khá lớn trong hiệp hai và còn thoát thua ở phút bù giờ khi Akeem đệm bóng ra ngoài trước khung thành đã rộng mở.

Ba điểm sân khách là khởi đầu rất có giá trị với Công an Hà Nội trong bảng đấu còn JDT, Persib Bandung và Port FC. Quan trọng hơn, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn tìm được cách bảo vệ lợi thế dù chưa sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu.

Ở Hàng Đẫy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo bất ngờ lớn hơn khi thắng Thể Công Viettel 3-1. Luiz Antonio mở tỷ số phút 16, Khuất Văn Khang gỡ hòa phút 33, trước khi Daniel Floro ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 60 và 63 để định đoạt trận đấu.

Kết quả cho thấy Hà Tĩnh đặc biệt hiệu quả trong những thời điểm Thể Công Viettel để lộ khoảng trống sau giờ nghỉ. Với đội chủ nhà, hai bàn thua chỉ trong vài phút là bước ngoặt khiến thế trận đang cân bằng nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Shopee Cup: Persib ngược dòng, JDT thắng tới 6-0

Persib Bandung có màn ngược dòng đáng chú ý trên sân Port FC. Đại diện Thái Lan dẫn trước ở phút 66, nhưng Persib ghi ba bàn từ phút 86 đến 90+6 để thắng 3-1, trong đó hai bàn quyết định xuất hiện ở thời gian bù giờ.

Johor Darul Ta'zim còn thể hiện sức mạnh rõ rệt hơn khi thắng Svay Rieng 6-0. Arif Aiman mở tỷ số, trước khi JDT ghi thêm năm bàn trong hiệp hai và tạm tạo ưu thế lớn về hiệu số tại bảng B.

Sau lượt mở màn, Công an Hà Nội có ba điểm nhưng bảng đấu đã cho thấy độ cạnh tranh rất cao. JDT và Persib cùng thắng, nên mỗi điểm số trong các lượt tiếp theo đều có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 9/10 có trận nào?

Ngày 9/10 không có trận V.League. Trận Thể Công Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ban đầu được xếp lúc 19h15 hôm nay nhưng VPF đã chuyển sang ngày 8/10 để phù hợp kế hoạch thi đấu quốc tế của Thể Công Viettel.

Vòng 3 V.League tiếp tục ngày 10/10 với Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng lúc 17h00, Nam Định - Ninh Bình và Hải Phòng - Thanh Hóa cùng lúc 18h00. Các trận còn lại diễn ra ngày 11/10.

Giải hạng Nhất cũng chưa thi đấu trong ngày 9/10 và trở lại từ ngày 10/10. Vì vậy, nếu chỉ tính các giải chuyên nghiệp quốc nội, hôm nay là khoảng nghỉ xen giữa các trận của vòng đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10/2026

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu 12h00 K League 1 Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors 14h30 K League 1 Gangwon FC - Bucheon FC 14h30 K League 1 Incheon United - Pohang Steelers 17h00 J1 League Kashima Antlers - Gamba Osaka 17h00 J1 League Kashiwa Reysol - Vissel Kobe 20h50 Saudi Pro League Al Kholood - Al Qadsiah 21h55 Saudi Pro League Al Fateh - Al Ahli 01h00 ngày 10/10 Saudi Pro League Al Nassr - Al Diriyah 01h30 ngày 10/10 Bundesliga Dortmund - Werder Bremen 01h45 ngày 10/10 Ligue 1 Lens - Lyon 02h00 ngày 10/10 La Liga Malaga - Espanyol

Lịch trên được đối chiếu từ các nguồn lịch thi đấu cập nhật trong sáng 9/10; ba trận Dortmund - Bremen, Lens - Lyon và Malaga - Espanyol đều đã được hệ thống lịch của các giải xác nhận.

Dortmund - Bremen: Chủ nhà hướng tới mạch thắng tiếp theo

Dortmund - Werder Bremen là trận được quan tâm nhiều nhất tại châu Âu rạng sáng 10/10. Dortmund bước vào trận với thành tích bốn trận toàn thắng tại Bundesliga, trong khi Bremen có hai thắng, một hòa và một thua sau bốn vòng.

Lợi thế Signal Iduna Park cùng phong độ đầu mùa giúp Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Bremen thường nguy hiểm khi có không gian phản công, nên đội chủ nhà cần tránh việc đẩy cả hai biên lên quá cao trong cùng thời điểm.

Dortmund cũng có một số vấn đề nhân sự, trong đó Emre Can đang nằm trong nhóm cầu thủ chấn thương. Điều đó có thể khiến đội chủ nhà phải điều chỉnh cách bố trí ở tuyến giữa và hàng phòng ngự.

Lens - Lyon: Phong độ đang nghiêng về đội khách

Lens - Lyon diễn ra lúc 01h45 ngày 10/10. Những kết quả gần đây cho thấy Lyon đang có phong độ ổn định hơn khi thắng Rennes 4-0, thắng Anderlecht 2-1 và trước đó đánh bại Auxerre 3-1; Lens lại vừa trải qua chuỗi kết quả khá thất thường.

Lens có lợi thế sân nhà nhưng danh sách chấn thương tương đối dài, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Nếu Lyon giữ được tốc độ luân chuyển bóng như những trận gần đây, đội khách có cơ hội khai thác khoảng trống khi Lens phải dâng đội hình.

Malaga - Espanyol: Trận muộn nhất trong đêm

La Liga có trận Malaga - Espanyol lúc 02h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam. Lịch thi đấu của Espanyol xác nhận trận được tổ chức tại La Rosaleda vào 21h00 giờ Tây Ban Nha.

Espanyol đang có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Malaga ở giai đoạn đầu mùa, trong đó Roberto Fernández là một trong những cầu thủ nổi bật của đội khách. Malaga có lợi thế sân nhà nhưng cần cải thiện đáng kể khâu tạo cơ hội nếu muốn giữ điểm.

J.League và K League có nhiều trận trong khung giờ đẹp

Khán giả muốn xem bóng đá từ buổi trưa có thể chú ý K League 1. Daejeon Citizen gặp Jeonbuk Motors lúc 12h00, còn Gangwon - Bucheon và Incheon United - Pohang Steelers cùng bắt đầu lúc 14h30.

Đến 17h00, J1 League có hai cặp đáng chú ý là Kashima Antlers - Gamba Osaka và Kashiwa Reysol - Vissel Kobe. Đây là khung giờ thuận lợi với khán giả Việt Nam, đặc biệt khi các giải châu Âu chưa bắt đầu.

Al Nassr thi đấu lúc 01h00 ngày 10/10

Saudi Pro League cũng trở lại với ba trận trong tối 9 và rạng sáng 10/10. Al Nassr tiếp Al Diriyah lúc 01h00 tại Al-Awwal Park, sau hai trận Al Kholood - Al Qadsiah và Al Fateh - Al Ahli.

Al Nassr là trận có sức hút lớn nhất với người xem Việt Nam trong nhóm này. Tuy nhiên, với một đối thủ bị đánh giá thấp hơn trên sân nhà, yêu cầu dành cho Al Nassr không chỉ là ba điểm mà còn là khả năng kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Những trận đáng xem nhất ngày 9/10

Nếu ưu tiên khung giờ thuận lợi, Kashiwa Reysol - Vissel Kobe và Kashima Antlers - Gamba Osaka lúc 17h00 là hai lựa chọn đáng chú ý. Buổi tối, bóng đá Saudi Arabia bắt đầu từ 20h50 trước khi Al Nassr ra sân lúc 01h00.

Với nhóm giải hàng đầu châu Âu, Dortmund - Bremen lúc 01h30 là trận nổi bật nhất, tiếp theo là Lens - Lyon lúc 01h45 và Malaga - Espanyol lúc 02h00. Đây cũng là loạt trận mở màn cuối tuần trước khi Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và V.League đồng loạt tăng nhiệt từ ngày 10/10.