Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10: V.League trở lại

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10/2026 nổi bật với Lion City - Công An Hà Nội tại Shopee Cup và Thể Công Viettel - Hà Tĩnh ở V.League.

Ngày 8/10 đưa bóng đá cấp CLB Việt Nam trở lại tâm điểm sau đợt FIFA Days. Công An Hà Nội bắt đầu hành trình ASEAN Club Championship Shopee Cup trên sân Lion City Sailors lúc 18h30, còn Thể Công Viettel tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 19h15 ở trận duy nhất của V.League trong ngày.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá mới nhất: Công an TP.HCM đánh rơi chiến thắng phút bù giờ

Ba trận bảng A ASEAN Club Championship tối 7/10 đều kết thúc bất phân thắng bại. Đây là những kết quả gần nhất đáng chú ý trước khi bảng B bước vào cuộc tranh tài hôm nay.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Shopee Cup Buriram United - Borneo FC 0-0 Shopee Cup Ratchaburi - Công an TP.HCM 1-1 Shopee Cup Kuching City - Tampines Rovers 2-2

Công an TP.HCM đã ở rất gần ba điểm trên đất Thái Lan. Mạnh Đức Olaha mở tỷ số ở phút 48, nhưng Scott Allardice ghi bàn gỡ 1-1 cho Ratchaburi ở phút 90+2. Với một đội lần đầu dự vòng bảng giải đấu, một điểm sân khách không phải kết quả tệ, nhưng cách đánh rơi chiến thắng chắc chắn để lại tiếc nuối.

Buriram United, nhà vô địch hai mùa gần nhất, cũng không thể thắng Borneo dù chiếm thế chủ động phần lớn thời gian. Đại diện Indonesia giữ sạch lưới và rời Thái Lan với một điểm.

Kuching City và Tampines Rovers tạo trận đấu kịch tính nhất. Tampines hai lần dẫn trước, nhưng Gabriel Peres ghi hai bàn cuối trận, trong đó có pha lập công ở phút bù giờ, giúp đội bóng Malaysia giữ lại trận hòa 2-2.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10/2026

Các trận đáng chú ý nhất với người hâm mộ Việt Nam tập trung vào V.League và bảng B ASEAN Club Championship.

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu Trực tiếp 18h30 ASEAN Club Championship Lion City Sailors - Công An Hà Nội FPT Play 19h00 ASEAN Club Championship Port FC - Persib Bandung FPT Play 19h00 ASEAN Club Championship Johor Darul Ta'zim - Svay Rieng FPT Play 19h15 V.League Thể Công Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FPT Play, TV360

Rạng sáng 9/10, VĐQG Brazil có một số trận đáng chú ý với Santos - Flamengo, Athletico Paranaense - Atletico Mineiro, Fluminense - Coritiba và Palmeiras - Bahia.

Lion City - Công An Hà Nội: Bài kiểm tra đáng chú ý ở Singapore

Công An Hà Nội bước vào Shopee Cup với vị thế đáng kể. Đại diện Việt Nam là á quân mùa 2024/25 và đang có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới: thắng Siêu cúp Việt Nam rồi toàn thắng ba trận đầu V.League.

Lion City Sailors cũng không phải đối thủ dễ chịu. Nhà vô địch Singapore bước vào mùa giải với HLV Mark Jackson, người từng làm việc tại Buriram United, và đã giành Singapore Community Shield trước khi hòa Hougang United ở giải quốc nội và BG Pathum United tại AFC Champions League Two.

Điều Công An Hà Nội cần đặc biệt lưu ý là tốc độ thi đấu trên mặt sân Jalan Besar và khả năng chuyển trạng thái của đội chủ nhà. Một trận sân khách mở màn thường khó đoán, nên sự cân bằng giữa kiểm soát bóng và bảo vệ khoảng trống phía sau hai biên sẽ quan trọng.

Với chất lượng đội hình và phong độ trong nước, Công An Hà Nội có cơ sở để hướng tới ba điểm. Tuy nhiên, đây không phải trận nên nhập cuộc quá nóng. Việc có điểm trên sân khách vẫn là nền tảng tốt cho một bảng đấu còn nhiều đối thủ mạnh như Johor Darul Ta'zim, Port FC và Persib Bandung.

Thể Công Viettel - Hà Tĩnh: V.League trở lại tại Hàng Đẫy

V.League 2026/27 trở lại sau quãng nghỉ với trận Thể Công Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 19h15. Hai đội cùng có 3 điểm sau hai trận.

Thể Công Viettel thắng Đồng Nai 2-0 ở trận mở màn nhưng sau đó thua Công An Hà Nội 0-1. Trận hòa Melbourne Victory 1-1 tại đấu trường châu lục phần nào cho thấy đội bóng của HLV Velizar Popov vẫn có khả năng cạnh tranh tốt khi duy trì được cường độ.

Hà Tĩnh có chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai nhưng vừa dừng bước ở Cúp Quốc gia sau loạt luân lưu. Điểm mạnh của đội khách vẫn là khả năng giữ cấu trúc và kéo đối phương vào một thế trận chặt chẽ.

Với lợi thế Hàng Đẫy và chiều sâu nhân sự, Thể Công Viettel được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nếu không tìm được bàn sớm, đội chủ nhà có thể gặp khó trước một Hà Tĩnh sẵn sàng giảm nhịp trận đấu và chờ cơ hội phản công.

Port FC - Persib Bandung: Hai tân binh muốn tạo dấu ấn

Port FC và Persib Bandung đều lần đầu góp mặt tại Shopee Cup. Đại diện Thái Lan từng khởi đầu mùa giải trong nước bằng hai chiến thắng nhưng sau đó nhận hai thất bại liên tiếp, trong khi Persib thắng hai trong ba trận đầu tại giải quốc nội và vừa có chiến thắng 1-0 trước FC Seoul ở AFC Champions League Two.

Với chất lượng ngoại binh và phong cách tấn công khá trực diện của hai bên, đây có thể là cặp đấu cởi mở nhất bảng B trong ngày.

Johor Darul Ta'zim - Svay Rieng: Chủ nhà được đánh giá cao

Johor Darul Ta'zim vào mùa với phong độ rất mạnh khi toàn thắng năm trận đầu Malaysia Super League. Họ cũng từng vào bán kết Shopee Cup mùa trước.

Svay Rieng lại từng khiến JDT rất vất vả ở mùa trước khi hai đội hòa 2-2 tại Phnom Penh. Đội bóng Campuchia vì thế không phải đối thủ để JDT có thể xem nhẹ.

Dẫu vậy, lợi thế sân Sultan Ibrahim cùng chiều sâu lực lượng khiến JDT vẫn là đội được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Bóng đá châu Âu tạm lắng sau Nations League

Các đội tuyển hàng đầu châu Âu không có trận Nations League mới trong ngày 8/10. Loạt trận gần nhất đã khép lại với Tây Ban Nha thắng ngược Croatia 2-1 và Anh vượt qua CH Séc 3-0.

Mikel Merino ghi cả hai bàn giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt và giành vé vào tứ kết. Anh cũng có chiến thắng thuyết phục khi Harry Kane lập cú đúp trong trận đấu thứ 125 cho đội tuyển.

Sau bốn lượt, Anh ghi tới 14 bàn và đang có chuỗi kết quả tích cực sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận mở màn.

Những trận đáng xem nhất ngày 8/10

Nếu ưu tiên theo mức độ quan tâm của độc giả Việt Nam, Lion City - Công An Hà Nội lúc 18h30 là trận đáng theo dõi nhất. Đại diện Việt Nam vừa có phong độ tốt trong nước và sẽ phải giải bài toán sân khách trước nhà vô địch Singapore.

Ngay sau đó là Thể Công Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 19h15. Đây không chỉ là trận mở màn lại V.League sau quãng nghỉ mà còn là cơ hội để hai đội cùng có 3 điểm tạo bước tiến trên bảng xếp hạng.

Hai trận Port FC - Persib Bandung và Johor Darul Ta'zim - Svay Rieng lúc 19h00 cũng đáng theo dõi vì kết quả của chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng B của Công An Hà Nội ngay từ lượt mở màn.