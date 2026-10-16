Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/10: AC Milan đại thắng

Sau đêm Europa League và Conference League có tới hàng chục trận đấu, lịch bóng đá ngày 16/10 giảm nhiệt nhưng vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý. Bóng đá Việt Nam trở lại với trận mở màn vòng 3 Hạng Nhất giữa Bình Minh Sài Gòn và Quy Nhơn United, trong khi Estudiantes - Flamengo tranh tài ở bán kết Copa Libertadores. Rạng sáng 17/10, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 và La Liga lần lượt mở màn vòng đấu mới.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 16/10: Milan thắng 4-0, Juventus thoát hiểm phút bù giờ

Loạt Europa League rạng sáng 16/10 mang đến nhiều tỷ số đáng chú ý. AC Milan thắng Salzburg 4-0, Leverkusen cũng có chiến thắng 4-0 trên sân Lech Poznan, trong khi Juventus phải chờ tới phút bù giờ mới đánh bại Celta Vigo 2-1. Lyon vượt qua Crystal Palace 3-2 trong một trận đấu giàu tốc độ, còn Benfica thắng Celtic 4-1.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Europa League Salzburg - AC Milan 0-4 Europa League Lech Poznan - Leverkusen 0-4 Europa League Lyon - Crystal Palace 3-2 Europa League Celta Vigo - Juventus 1-2 Europa League Benfica - Celtic 4-1 Europa League Bournemouth - Sturm Graz 3-0 Europa League Torreense - Sunderland 1-2 Europa League Hoffenheim - Besiktas 2-3 Conference League Brighton - Kauno Zalgiris 4-0 Conference League Atalanta - Pafos 3-1 Conference League Hajduk Split - Ajax 2-1 Conference League CSKA Sofia - Monaco 1-2 Conference League Copenhagen - Braga 3-0

Milan tạo màn trình diễn thuyết phục nhất ở nhóm trận sớm. Alphadjo Cisse lập hat-trick trước khi Goncalo Ramos ghi bàn thứ tư, giúp đội bóng Italia phản ứng mạnh sau thất bại ở lượt mở màn. Điều đáng chú ý không chỉ là tỷ số 4-0 mà còn nằm ở cách Milan liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Salzburg.

Juventus lại trải qua 90 phút khó khăn hơn nhiều. Celta mở tỷ số từ phút 18, Nick Woltemade gỡ hòa ở phút 59 trước khi Randal Kolo Muani ghi bàn quyết định ở phút 90+2. Juventus vì vậy có 6 điểm sau hai lượt, trong khi Celta vẫn chưa có điểm.

Ở Conference League, Brighton thắng Kauno Zalgiris 4-0, Atalanta hạ Pafos 3-1. Bất ngờ lớn nhất thuộc về Ajax khi thua Hajduk Split 1-2. Đội bóng Hà Lan đã gỡ hòa trong hiệp hai nhưng sai lầm ở hàng phòng ngự khiến họ phải trả giá.

Kết quả này cho thấy Conference League không hẳn là sân chơi dễ dàng với những tên tuổi lớn. Ajax kiểm soát bóng nhiều nhưng không đủ hiệu quả, trong khi Hajduk chơi trực diện, quyết liệt và tận dụng tốt sai số của đối thủ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/10/2026

Tâm điểm sớm nhất trong ngày là bán kết lượt đi Copa Libertadores giữa Estudiantes và Flamengo lúc 07h30 theo giờ Việt Nam. Đến chiều, Sydney FC gặp Western Sydney Wanderers ở vòng mở màn A-League, trước khi Bình Minh Sài Gòn tiếp Quy Nhơn United lúc 17h00 tại Hạng Nhất Việt Nam.

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu 07h30 Copa Libertadores - bán kết lượt đi Estudiantes - Flamengo 16h00 A-League Sydney FC - Western Sydney Wanderers 17h00 Hạng Nhất Việt Nam Bình Minh Sài Gòn - Quy Nhơn United 18h35 VĐQG Trung Quốc Henan - Tianjin Jinmen Tiger 20h00 VĐQG Malaysia Kelantan Red Warrior - Imigresen 01h30 ngày 17/10 Bundesliga Frankfurt - Cologne 01h45 ngày 17/10 Serie A Frosinone - Sassuolo 01h45 ngày 17/10 Ligue 1 Le Mans - Toulouse 02h00 ngày 17/10 La Liga Deportivo - Levante

V.League không thi đấu trong ngày 16/10. Các trận vòng 4 bắt đầu từ ngày 17/10, nên sự quan tâm với bóng đá trong nước hôm nay tập trung vào trận sớm của Hạng Nhất.

Bình Minh Sài Gòn có 3 điểm sau hai vòng, với chiến thắng 2-0 trước Huế và thất bại 0-3 trước Thái Nguyên. Quy Nhơn United mới có một điểm sau khi thua Thái Nguyên 1-2 rồi hòa Huế 1-1. Tương quan này khiến trận đấu tại sân Bà Rịa khá cân bằng: chủ nhà có lợi thế sân bãi nhưng đội khách đang chịu sức ép phải sớm tìm chiến thắng đầu tiên.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 16/10

Estudiantes - Flamengo là trận có chất lượng cao nhất trong buổi sáng. Hai đội từng gặp nhau ngay tại vòng bảng mùa này: hòa 1-1 tại Argentina trước khi Flamengo thắng 1-0 ở Brazil. Flamengo bước vào bán kết với thành tích bất bại tại vòng bảng, còn Estudiantes cho thấy khả năng đá knock-out tốt khi lần lượt vượt qua Universidad Católica và Corinthians.

Flamengo nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả tấn công. Bruno Henrique đang là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của đại diện Brazil, trong khi Estudiantes có lợi thế sân nhà và thường chơi rất quyết liệt ở những trận cúp. Với tính chất lượt đi bán kết, khả năng hai đội thận trọng trong hiệp một là khá cao.

Bình Minh Sài Gòn - Quy Nhơn United lại là lựa chọn gần gũi nhất với độc giả Việt Nam. Chủ nhà cần phản ứng sau thất bại 0-3 trước Thái Nguyên, còn Quy Nhơn United chưa thắng sau hai vòng. Một trận đấu giằng co, ít khoảng trống và được quyết định bởi những tình huống cố định là kịch bản dễ xảy ra.

Rạng sáng 17/10, Frankfurt - Cologne là trận đáng chú ý nhất trong nhóm bốn giải hàng đầu châu Âu thi đấu sớm. Frankfurt có lợi thế sân nhà, nhưng Cologne thường không ngại chơi trực diện. Với một trận mở màn vòng đấu vào tối thứ Sáu, khả năng cả hai nhập cuộc thận trọng trước khi tăng tốc ở hiệp hai là khá lớn.

Frosinone - Sassuolo tại Serie A cũng đáng theo dõi. Sassuolo có kinh nghiệm nhiều hơn ở cấp độ cao, nhưng Frosinone được chơi trên sân nhà và có thể gây khó nếu tổ chức được khối phòng ngự chặt.

Deportivo - Levante lúc 02h00 là trận muộn nhất. Hai đội không thuộc nhóm tên tuổi lớn nhất La Liga nhưng đây là cặp đấu có tính cạnh tranh trực tiếp, nơi ba điểm có giá trị lớn hơn nhiều so với một trận hòa.

Nhìn tổng thể, ngày 16/10 không có mật độ đại chiến dày như hai đêm cúp châu Âu vừa qua. Tuy nhiên, lịch theo dõi vẫn khá liền mạch: Estudiantes - Flamengo vào buổi sáng, Bình Minh Sài Gòn - Quy Nhơn United chiều tối và nhóm trận Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga vào rạng sáng hôm sau.