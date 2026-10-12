Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/10: Man City hạ Liverpool, Al Nassr ra sân

Bóng đá ngày 12/10 chuyển trọng tâm từ loạt trận cuối tuần ở V.League và các giải hàng đầu châu Âu sang bóng đá nữ Việt Nam, AFC Champions League Elite cùng một số trận đấu muộn tại Anh, Italia và Tây Ban Nha.

Dư âm lớn nhất sáng nay là chiến thắng 3-0 của Man City ngay tại Anfield, trong khi Juventus và AC Milan đều đánh rơi điểm ở Serie A.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 12/10: Man City thắng đậm Liverpool

Man City tạo kết quả đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu rạng sáng 12/10 khi đánh bại Liverpool 3-0 tại Anfield. Trận đấu khá cân bằng cho tới khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ ở phút 62. Chỉ ít phút sau, Erling Haaland mở tỷ số trước khi Jeremy Doku và Rayan Cherki ghi thêm hai bàn, giúp đội khách duy trì thành tích toàn thắng sau sáu vòng Ngoại hạng Anh.

Giải đấu Trận đấu Kết quả V.League SLNA - Công an TP.HCM 1-1 V.League Hà Nội FC - Bắc Ninh 1-0 Hạng Nhất Khánh Hòa - PVF-CAND 4-1 Hạng Nhất Quy Nhơn United - Huế 1-1 Ngoại hạng Anh Crystal Palace - Nottingham Forest 3-1 Ngoại hạng Anh Hull City - Everton 2-2 Ngoại hạng Anh Liverpool - Man City 0-3 Serie A Como - Roma 0-0 Serie A Lazio - Monza 3-1 Serie A Lecce - Bologna 1-2 Serie A Sassuolo - AC Milan 1-1 Serie A Cagliari - Juventus 1-1 La Liga Sociedad - Deportivo 3-2 La Liga Betis - Osasuna 5-2 La Liga Racing Santander - Valencia 2-2 Ligue 1 Troyes - Marseille 0-2

Với Liverpool, bước ngoặt nằm ở chiếc thẻ đỏ khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng. Đội chủ nhà buộc phải lùi sâu trong tình trạng thiếu người, còn Man City tận dụng rất nhanh lợi thế về quân số. Ba bàn chỉ trong khoảng 13 phút cho thấy sức sát thương của đội khách khi khoảng trống bắt đầu xuất hiện.

Ở V.League, Hà Nội FC tìm được chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh tại Mỹ Đình, kết quả cần thiết sau khởi đầu khó khăn. Trên sân Vinh, Công an TP.HCM dẫn trước nhờ tình huống bóng đổi hướng từ Tiến Linh nhưng SLNA vẫn giữ lại một điểm với trận hòa 1-1.

Serie A lại chứng kiến một buổi tối không thuận lợi với hai tên tuổi lớn. AC Milan dẫn Sassuolo nhờ Adrien Rabiot nhưng bị Cas Odenthal gỡ hòa chỉ năm phút sau. Juventus cũng phải rượt đuổi Cagliari và chỉ tìm được bàn gỡ 1-1 của Kolo Muani ở phút 81. Cả Milan lẫn Juventus đều có thể tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Marseille giành chiến thắng 2-0 trên sân Troyes, trong khi tại Tây Ban Nha, Racing Santander và Valencia hòa 2-2. Đây là những kết quả cuối cùng của loạt trận kéo dài từ tối Chủ nhật sang sáng thứ Hai theo giờ Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tâm điểm cuộc đua vô địch nữ

V.League và hạng Nhất nam không có trận đấu mới trong ngày 12/10. Sự chú ý chuyển sang vòng 12 Giải bóng đá nữ VĐQG và ngày khai mạc Giải hạng Ba Quốc gia 2026.

Giờ Giải đấu Trận đấu 16h00 Nữ VĐQG TP.HCM II - Than KSVN 16h00 Nữ VĐQG Phong Phú Hà Nam - Hà Nội II 18h00 Nữ VĐQG Thái Nguyên T&T - Hà Nội I

Thái Nguyên - Hà Nội I là trận đáng chú ý nhất. Đội chủ nhà vẫn còn hy vọng cạnh tranh chức vô địch nên mục tiêu gần như bắt buộc là ba điểm. Hà Nội I không còn nhiều cơ hội đua ngôi đầu nhưng vẫn có thể cạnh tranh vị trí á quân, khiến cuộc đối đầu lúc 18h00 khó mang tính thủ tục.

Ở nhóm cuối, TP.HCM II gặp Than KSVN, còn Phong Phú Hà Nam được đánh giá có cơ hội thuận lợi trước Hà Nội II. Với khoảng cách tương đối lớn giữa các đội ở bảng xếp hạng, hiệu quả tận dụng cơ hội sẽ quyết định khả năng tạo bất ngờ.

Giải hạng Ba Quốc gia 2026 cũng chính thức khai mạc hôm nay với 12 đội chia làm hai bảng, thi đấu tại Hà Nội và Đồng Tháp. Bảng A có Vạn Xuân Đan Phượng - Bình Định FC, Trung tâm Thể thao II Ninh Bình - Hà Nội Bulls và Hưng Khôi Hà Nội - Hạng Ba Hà Nội. Bảng B gồm Đồng Tháp - STP Food TP.HCM, Hồ Chí Minh United - An Giang và Đồng Nai - Trung tâm HL&ĐT Thể thao Khánh Hòa. Bốn đội đứng nhất, nhì hai bảng sẽ giành quyền lên hạng Nhì mùa 2027.

Lịch thi đấu quốc tế hôm nay 12/10: Al Nassr và Newcastle được chờ đợi

AFC Champions League Elite trở thành tâm điểm của khung giờ tối và rạng sáng. Ở châu Âu, Serie A còn hai trận đấu muộn, trong khi Ngoại hạng Anh và La Liga mỗi giải có một trận vào rạng sáng 13/10.

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu 20h45 AFC Champions League Elite Pakhtakor - Al Qadsiah 23h00 AFC Champions League Elite Al Wasl - Al Ahli 23h00 AFC Champions League Elite Tractor - Al Shamal 23h30 Serie A Atalanta - Venezia 01h15 ngày 13/10 AFC Champions League Elite Al Nassr - Neftchi 01h15 ngày 13/10 AFC Champions League Elite Al Quwa Al Jawiya - Al Ain 01h15 ngày 13/10 AFC Champions League Elite Al Gharafa - Esteghlal 01h45 ngày 13/10 Serie A Torino - Udinese 02h00 ngày 13/10 Ngoại hạng Anh Coventry - Newcastle 02h00 ngày 13/10 La Liga Levante - Sevilla

Al Nassr - Neftchi là trận có sức hút lớn với khán giả Việt Nam. Đại diện Saudi Arabia đã thua Al Ain 0-4 ở lượt mở màn AFC Champions League Elite, vì vậy trận sân nhà lần này mang ý nghĩa phải phản ứng. Với chất lượng nhân sự vượt trội, Al Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động ép sân từ đầu, nhưng việc chuyển ưu thế kiểm soát thành bàn thắng là yêu cầu quan trọng nhất.

Al Wasl - Al Ahli cũng đáng chú ý. Al Wasl trắng tay ở lượt đầu còn Al Ahli mới có một điểm, nên cả hai đều cần chiến thắng để tránh bị nhóm trên tạo khoảng cách. Đội khách có chiều sâu nhân sự tốt hơn, trong khi Al Wasl có lợi thế sân nhà và phong độ quốc nội tích cực.

Ở Serie A, Atalanta gặp Venezia lúc 23h30. Atalanta có lợi thế sân nhà và thường mạnh khi đẩy tốc độ lên cao, còn Venezia nhiều khả năng ưu tiên phòng ngự số đông. Nếu đội chủ nhà tìm được bàn sớm, thế trận có thể cởi mở hơn đáng kể.

Torino - Udinese lúc 01h45 là cặp đấu khó đoán hơn. Hai đội có xu hướng chơi chặt, nên những tình huống cố định và sai lầm cá nhân có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả.

Trận muộn nhất được độc giả Ngoại hạng Anh quan tâm là Coventry - Newcastle lúc 02h00. Newcastle có lợi thế về chất lượng đội hình, nhưng chuyến làm khách trước một Coventry có khả năng chơi trực diện và giàu thể lực sẽ không phải bài toán đơn giản.

Levante - Sevilla diễn ra cùng giờ tại La Liga. Sevilla được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm, song một trận đấu sân khách vào đầu tuần thường tiềm ẩn nhiều khó khăn, đặc biệt nếu Levante giữ được cự ly phòng ngự và không để thủng lưới sớm.

Nhìn tổng thể, ngày 12/10 không dày đặc các đại chiến như cuối tuần nhưng vẫn có ba điểm nóng rõ ràng. Với bóng đá Việt Nam là trận nữ Thái Nguyên - Hà Nội; tại châu Á là Al Nassr - Neftchi; còn bóng đá châu Âu có Atalanta - Venezia và Coventry - Newcastle đáng theo dõi nhất.

Lịch thi đấu được cập nhật sáng 12/10/2026 theo giờ Việt Nam; thời gian và kênh phát sóng có thể được ban tổ chức hoặc đơn vị sở hữu bản quyền điều chỉnh trong ngày.