Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10: CAHN đấu Kashima, MU đại chiến Atletico

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10/2026 nổi bật với CAHN - Kashima Antlers tại Cúp C1 châu Á và loạt trận hấp dẫn của Champions League.

Bóng đá ngày 13/10 mang đến lịch đấu đặc biệt đáng chú ý với khán giả Việt Nam. Công An Hà Nội tiếp Kashima Antlers lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu có độ khó rất cao tại AFC Champions League Elite. Đến rạng sáng 14/10, tâm điểm chuyển sang châu Âu với Atletico Madrid - MU, Arsenal - Lille, Galatasaray - Barcelona cùng hàng loạt trận đấu ở lượt hai Champions League.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 13/10: Coventry thắng sốc Newcastle

Bất ngờ lớn nhất rạng sáng 13/10 xuất hiện tại Ngoại hạng Anh khi tân binh Coventry đánh bại Newcastle tới 4-1. Dù Newcastle được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà chơi kỷ luật, tận dụng tốt những thời điểm hàng thủ đối phương để lộ khoảng trống và ghi ba bàn trong hiệp hai.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Ngoại hạng Anh Coventry - Newcastle 4-1 Serie A Atalanta - Venezia 3-1 Serie A Torino - Udinese 2-1 La Liga Levante - Sevilla 3-3 AFC Champions League Elite Al Nassr - Neftchi 3-1

Coventry mở tỷ số từ rất sớm, sau đó tiếp tục giữ được cấu trúc phòng ngự dù Newcastle tăng sức ép. Đội khách rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhưng những bàn liên tiếp cuối trận giúp Coventry hoàn tất chiến thắng 4-1. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của tân binh Ngoại hạng Anh và là kết quả có thể tạo cú hích lớn về tâm lý.

Serie A cũng khép lại vòng đấu với hai chiến thắng dành cho Atalanta và Torino. Atalanta đánh bại Venezia 3-1, còn Torino vượt qua Udinese 2-1 trong trận đấu khá cân bằng. Tại Tây Ban Nha, Levante và Sevilla tạo cuộc rượt đuổi sáu bàn, kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

Ronaldo ghi bàn, Al Nassr có chiến thắng đầu tiên

Al Nassr đánh bại Neftchi 3-1 tại AFC Champions League Elite. Cristiano Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp của Sadio Mane và Aiman Yahya, tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao ở giai đoạn đầu mùa.

Al Nassr từng khởi đầu không thuận lợi ở đấu trường châu lục nên ba điểm này có ý nghĩa đáng kể. Điều tích cực hơn nằm ở cách đội bóng Saudi Arabia tạo ra nhiều phương án tấn công thay vì chỉ phụ thuộc vào Ronaldo.

Ở các trận khác của khu vực phía Tây, Al Ahli thắng Al Wasl 3-1, Al Ain vượt qua Air Force Club 4-1, Esteghlal thắng Al Gharafa 2-1, còn Pakhtakor hòa Al Qadsiah 1-1.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10/2026

Những trận được khán giả Việt Nam quan tâm nhất trải dài từ 19h15 đến rạng sáng 14/10.

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu 19h15 AFC Champions League Elite Công An Hà Nội - Kashima Antlers 23h45 Champions League Lens - Sporting CP 23h45 Champions League Sabah - Slavia Prague 02h00 ngày 14/10 Champions League Arsenal - Lille 02h00 ngày 14/10 Champions League Atletico Madrid - MU 02h00 ngày 14/10 Champions League Inter Milan - Club Brugge 02h00 ngày 14/10 Champions League Galatasaray - Barcelona 02h00 ngày 14/10 Champions League RB Leipzig - PSV 02h00 ngày 14/10 Champions League Viking - Bayern Munich 02h00 ngày 14/10 Champions League Villarreal - Napoli

Lịch Champions League trên được UEFA xác nhận ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng mùa 2026/27.

CAHN - Kashima Antlers: Thử thách lớn tại Hàng Đẫy

Công An Hà Nội tiếp Kashima Antlers lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu đáng quan tâm nhất với bóng đá Việt Nam trong ngày. CAHN cần điểm sau khi để thua Gamba Osaka 1-4 ở lượt mở màn, trong khi Kashima tạo màn thị uy bằng chiến thắng 7-1 trước Newcastle Jets.

Sự chênh lệch về kết quả lượt đầu cho thấy mức độ khó khăn của CAHN. Kashima giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu Á, từng vô địch giải năm 2018 và có hàng công đang đạt hiệu suất rất cao.

Cái tên CAHN đặc biệt phải chú ý là Aleksandar Cavric. Tiền đạo này lập hat-trick ở trận thắng Newcastle Jets và có khả năng khai thác rất tốt khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên.

Với CAHN, việc giữ thế trận cân bằng trong 20-30 phút đầu sẽ rất quan trọng. Nếu đẩy đội hình quá cao và để mất bóng ở trung tuyến, đại diện Nhật Bản đủ tốc độ để trừng phạt ngay lập tức.

Ngược lại, lợi thế Hàng Đẫy cùng khả năng kiểm soát bóng của các tiền vệ có thể giúp CAHN tạo ra những giai đoạn gây sức ép. Đại diện Việt Nam không nhất thiết phải chạy đua tốc độ với Kashima; cách tiếp cận hợp lý hơn là giữ đội hình chặt, hạn chế sai số và tận dụng các pha bóng cố định.

HLV Alexandre Polking cũng đang phải tính toán bài toán thể lực khi CAHN thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận. Khả năng Đình Bắc ra sân vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, khiến các phương án tấn công của đội chủ nhà càng cần được chuẩn bị kỹ.

Atletico Madrid - MU: Áp lực lớn cho Quỷ đỏ

Atletico Madrid - MU là trận có sức hút hàng đầu ở loạt Champions League rạng sáng 14/10.

MU thắng Sabah 4-0 ở lượt đầu Champions League nhưng phong độ trong nước lại gây thất vọng. Sau sáu vòng Ngoại hạng Anh, đội mới có 6 điểm, khởi đầu tệ nhất của CLB kể từ mùa 1986/87.

Atletico ở chiều ngược lại đang có phong độ tốt hơn nhưng từng thua Liverpool 1-2 ở trận mở màn Champions League. Điều đó khiến cả hai đội đều có động lực rất lớn để lấy ba điểm.

MU có tin tích cực khi Matthijs de Ligt trở lại sau quãng nghỉ dài, nhưng Luke Shaw và Kobbie Mainoo gặp vấn đề sau trận hòa Tottenham. Trong một chuyến làm khách mà Atletico thường chơi rất mạnh về tranh chấp và chuyển trạng thái, sự thiếu ổn định về lực lượng có thể trở thành bất lợi đáng kể.

Nếu MU để Atletico dẫn trước, trận đấu sẽ càng khó bởi đội bóng Tây Ban Nha rất giỏi kiểm soát không gian khi có lợi thế tỷ số.

Arsenal - Lille: Pháo thủ hướng tới chiến thắng thứ hai

Arsenal có khởi đầu thuận lợi tại Champions League khi thắng Napoli 1-0 trên sân khách. Lille lại thua Real Betis 2-3 trong trận mở màn.

Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và pressing ngay từ đầu. Lille có thể lựa chọn phòng ngự thấp, cố gắng đưa trận đấu sang những thời điểm mà áp lực dành cho chủ nhà tăng lên.

Điểm cần chú ý với Arsenal là hiệu suất dứt điểm. Trước những đối thủ phòng ngự số đông, khả năng đưa bóng nhanh sang hai biên và tạo khoảng trống tuyến hai sẽ quan trọng hơn việc giữ bóng đơn thuần.

Galatasaray - Barcelona: Không khí Istanbul là thử thách lớn

Barcelona thắng Feyenoord 5-1 ở trận đầu Champions League, trong khi Galatasaray thua Sporting CP 1-3. Tương quan kết quả cho thấy Barca nhỉnh hơn đáng kể, nhưng chuyến làm khách tại Istanbul hiếm khi đơn giản.

Galatasaray có thể đẩy cường độ lên cao ngay từ đầu nhờ sức ép khán giả. Nếu Barca vượt qua được giai đoạn đầu và kiểm soát khu trung tuyến, khoảng trống sẽ dần xuất hiện khi đội chủ nhà phải dâng cao.

Với Barca, nguy cơ lớn nhất nằm ở việc mất bóng trong quá trình triển khai. Một vài sai số ở sân khách có thể biến trận đấu thuận lợi trên lý thuyết thành 90 phút rất khó chịu.

Bayern, Inter và Napoli cùng cần khẳng định vị thế

Bayern Munich có trận đấu được đánh giá dễ thở hơn trên sân Viking. Nhà vô địch Đức từng thắng Bodø/Glimt 5-0 ở lượt mở màn nên được chờ đợi tiếp tục duy trì sức mạnh tấn công.

Inter lại chịu áp lực nhất định sau thất bại 1-2 trước Real Madrid. Gặp Club Brugge trên sân nhà là cơ hội để đội bóng Italia lấy lại ba điểm, nhưng Club Brugge từng chỉ thua Aston Villa 2-3 và không phải đối thủ dễ bị áp đảo.

Villarreal - Napoli cũng đáng xem bởi cả hai cùng trắng tay ở lượt đầu. Villarreal thua Dortmund 2-3, còn Napoli thất bại 0-1 trước Arsenal. Một thất bại thứ hai liên tiếp có thể khiến đội thua sớm chịu áp lực lớn trong cuộc đua vào nhóm đi tiếp.

Lens - Sporting CP mở màn đêm Champions League

Hai trận Lens - Sporting CP và Sabah - Slavia Prague diễn ra từ 23h45 theo giờ Việt Nam.

Lens thắng Slavia Prague 3-2 ở lượt đầu, còn Sporting CP vượt qua Galatasaray 3-1. Vì vậy, Lens - Sporting có ý nghĩa đáng kể trong cuộc đua nhóm trên ngay ở giai đoạn đầu vòng phân hạng.

Lens có lợi thế sân nhà, nhưng Sporting sở hữu khả năng triển khai bóng khá linh hoạt. Đây có thể là trận có nhịp độ cao hơn các cặp đấu cùng khung giờ.

V.League hôm nay không thi đấu

V.League 2026/27 không có trận trong ngày 13/10. Sau vòng 3, Công An Hà Nội đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối. Hà Nội FC vừa có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Bắc Ninh 1-0.

Vòng 4 sẽ trở lại với tâm điểm là derby Thủ đô giữa Công An Hà Nội và Hà Nội FC. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới trận derby, CAHN phải tập trung toàn lực cho cuộc đối đầu Kashima Antlers tối nay.

Những trận đáng xem nhất ngày 13/10

Nếu chỉ chọn ba trận, lịch theo dõi phù hợp nhất với khán giả Việt Nam bắt đầu lúc 19h15 với CAHN - Kashima Antlers. Đây là trận có ý nghĩa trực tiếp nhất với bóng đá Việt Nam và cũng là thử thách lớn nhất của đại diện V.League tại đấu trường châu Á.

Rạng sáng 14/10, Atletico Madrid - MU là cặp đấu đáng chú ý nhất về tên tuổi và sức ép thành tích. MU rất cần một màn trình diễn tốt để giảm áp lực sau khởi đầu không thuận lợi tại Ngoại hạng Anh.

Galatasaray - Barcelona cũng rất đáng xem nhờ sự đối lập giữa khả năng kiểm soát bóng của đội khách và bầu không khí giàu sức ép tại Istanbul. Nếu muốn theo dõi sớm hơn, Lens - Sporting lúc 23h45 là lựa chọn phù hợp trước khi loạt trận lớn đồng loạt bắt đầu lúc 02h00.