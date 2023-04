Kbang: Đi tắm ao, 2 trẻ tử vong do đuối nước

(GLO)- Công an các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho học sinh để thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

(GLO)- Ngày 6-4, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

(GLO)-Công an phường Sông Bờ vừa tổ chức trao trả 7 triệu đồng cho chị Lê Thị Vi (SN 1988, trú tại tổ 1, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) sau khi bị đánh rơi.

(GLO)- Sáng 4-4, ông Tô Đình Tâm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tâm An Bình, chủ xe ô tô tải BKS 81C-187.87 và ông Trần Văn Hiền-cha của anh Trần Duy Hùng (tài xế điều khiển xe ô tô tải, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở ngã ba La Sơn.

(GLO)- Tối 2-4, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở ngã ba La Sơn. Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, Sở Y tế, Ban An toàn Giao thông tỉnh.