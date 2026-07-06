(GLO)- Đội tuyển Anh đã phải gánh chịu sức ép đến nghẹt thở của đội chủ nhà Mexico. Song Jude Bellingham đã hóa người hùng khi tỏa sáng với cú đúp mang về tấm vé đưa Tam Sư vào tứ kết.

Đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel vẫn duy trì lối đá thực dụng không khác nhiều so với người tiền nhiệm Gareth Southgate. Trong khi đó, Mexico tiến vào vòng 1/8 với 4 trận toàn thắng mà không để thủng lưới bàn thắng nào.

Jude Bellingham tỏa sáng, Tam Sư vào tứ kết nghẹt thở. Ảnh: Reuters

Bởi vậy, nhiều người sẽ nghĩ về một kịch bản trận đấu chặt chẽ khan hiếm bàn thắng trong cuộc đối đầu giữa Tam Sư và đội chủ nhà.

Nhưng các cầu thủ Mexico đã bất ngờ chơi đầy cởi mở trước đại diện của Tây Bắc châu Âu. Họ chính là người cầm bóng dồn ép Harry Kane cùng đồng đội với liên tiếp những đợt hãm thành. Nếu không có sự xuất sắc của Jordan Pickford, mành lưới của Tam Sư đã phải rung lên.

Jude Bellingham nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Anh

Trong thế đang ở dưới cơ, đội tuyển Anh bất ngờ tung ra 2 cú phản đòn khiến Mexico choáng váng. Phút 36, Bukayo Saka có pha tạt bóng chuẩn xác cho Jude Bellingham đánh đầu chuẩn xác tung lưới Raul Rangel mở tỷ số 1-0.

Chỉ hơn 1 phút sau, chính tiền vệ số 10 tiếp tục có pha băng cắt đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt 2-0.

Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2

Những tưởng El Tri sẽ gục ngã sau 2 “cú đấm” trời giáng nhưng đội chủ nhà đã cho thấy sự quyết tâm của mình. Họ chơi bùng nổ trong những phút cuối hiệp 1 và ngay cả khi Jordan Pickford vẫn chơi xuất thần, Tam Sư cũng đã để thủng lưới.

Phút 42, Julian Quinones có cú vô lê trong vòng cấm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sau hiệp 1 rất hấp dẫn, hiệp 2 cũng mở màn với liên tiếp những biến số. Phút 54, trung vệ Jarell Quansah của Tam Sư đã phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi phạm lỗi triệt hạ với cầu thủ đối phương.

Nhưng trong tình thế chơi thiếu người, đội bóng xứ sở sương mù bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 60. Thủ thành Raul Rangel phạm lỗi với Anthony Gordon trong vòng cấm để rồi Harry Kane dứt điểm quyết đoán trên chấm 11 m nâng tỷ số lên 3-1.

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trên chấm penalty

Song Mexico cũng chỉ cần đến 9 phút để tiếp tục bám đuổi đối thủ khi Harry Kane lại là người phạm lỗi trong vòng cấm. Raul Jimenez không mắc sai lầm nào hạ gục Jordan Pickford ghi bàn thắng 2-3.

Khoảng 30 phút cuối trận tính cả thời gian bù giờ, Mexico nỗ lực hãm thành trong thế hơn người. Tuy nhiên hàng thủ của Tam Sư đã đứng vững và bảo toàn tỷ số 3-2 đưa họ vào tứ kết đụng độ Na Uy.