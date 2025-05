Isuzu mu-X 2024: SUV 7 chỗ đa dụng, bền bỉ và an toàn trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng

(GLO)- Isuzu mu-X là mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu từ Thái Lan, nổi bật với thiết kế hiện đại, động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn tiên tiến. Mu-X là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình và doanh nghiệp đang tìm kiếm một chiếc xe đa dụng, bền bỉ và an toàn.

Isuzu mu-X sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc sảo và các đường nét dứt khoát, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và cá tính. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4850 x 1870 x 1875 mm, chiều dài cơ sở 2855 mm và khoảng sáng gầm 230–235 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau.

Isuzu mu-X sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc sảo và các đường nét dứt khoát, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và cá tính. Ảnh: S.T

Bên trong, khoang nội thất của mu-X được thiết kế rộng rãi và tiện nghi. Ghế ngồi bọc da, hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập linh hoạt, tạo không gian chứa đồ rộng rãi khi cần thiết. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động hai vùng và các cổng sạc USB tiện lợi cho hành khách.

Các phiên bản cao cấp còn có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera lùi, nâng cao độ an toàn cho người lái và hành khách. Ảnh: S.T

Về động cơ, mu-X trang bị động cơ diesel 1,9L RZ4E-TC, sản sinh công suất 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn 350 Nm tại 1.800–2.600 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp tùy phiên bản, xe mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ trung bình khoảng 7,7–8,8 lít/100 km.

Isuzu mu-X được trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và hỗ trợ xuống dốc (HDC). Các phiên bản cao cấp còn có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera lùi, nâng cao độ an toàn cho người lái và hành khách.

Isuzu mu-X 2024 là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ đa dụng, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí vận hành. Ảnh: S.T

Tại thị trường Việt Nam, Isuzu mu-X 2024 được phân phối với 4 phiên bản: B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4, với giá niêm yết từ 910 triệu đến 1251 tỷ đồng. Giá lăn bánh dao động từ khoảng 1025 đến 1424 tỷ đồng tùy phiên bản và khu vực.

Với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, động cơ bền bỉ và hệ thống an toàn tiên tiến, Isuzu mu-X 2024 là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ đa dụng, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí vận hành.

Dưới đây là giá xe chi tiết