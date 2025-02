Hyundai Creta 2025 sắp ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 470 triệu đồng

Hyundai Creta facelift hứa hẹn sẽ sớm về Việt Nam trong những tháng tới. Ảnh: S.T

Vào giữa tháng 1-2025, phiên bản facelift 2025 của Hyundai Creta vừa chính thức ra mắt tại thị trường Đông Nam Á đầu tiên là Indonesia. Sau ngày ra mắt tại xứ vạn đảo, Creta facelift sẽ tiếp tục tham chiến tại các thị trường khác trong khu vực, trong đó khả năng cao sẽ sớm có tại Việt Nam.

Tại xứ vạn đảo, Hyundai Creta 2025 có tới 6 phiên bản khác nhau tương ứng với 2 biến thể. Cụ thể, biến thể Creta 2025 tiêu chuẩn gồm có các phiên bản Active, Trend, Style và Prime. Trong khi đó, biến thể Hyundai Creta N-Line 2025 với một số điểm khác biệt về kiểu dáng thiết kế, công nghệ và đặc biệt là động cơ có 2 phiên bản gồm Creta N-Line và Creta Turbo.

Vóc dáng tổng thể của xe vẫn giữ nguyên nhưng ngoại thất thêm phần hiện đại với thiết kế dải đèn LED định vị ban ngày và dải đèn LED hậu mới. Ảnh: S.T

Ở lần nâng cấp này, Hyundai Creta 2025 sở hữu kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.330 x 1.790 x 1.635 (mm), chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với phiên bản Creta đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Creta 2025 dài hơn 15 mm, thấp hơn 25 mm trong khi các số đo còn lại tương đương.

Thiết kế xe có khác biệt khá rõ rệt với người tiền nhiệm nhưng nhìn chung vẫn giữ lại bộ khung chính. Đầu xe mới lấy điểm nhấn là cụm đèn pha cải tiến nay được làm liền mạch với dải đèn dưới, trực tiếp kết nối với tản nhiệt vuông vắn bên dưới. Đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại với cụm đèn hậu và cản sau mới.

Cụm màn giải trí nay đã được đặt chìm và nằm nghiêng. Ảnh: S.T

Với phần cabin, Hyundai Creta mới được bổ sung màn hình giải trí cảm ứng 10,2 inch cùng nhiều yếu tố ấn tượng khác như khả năng kết nối thiết bị thông minh, dàn 8 loa Bose, bảng đồng hồ kỹ thuật số và sạc điện thoại không dây. Các bản thấp hơn dùng màn LCD 4,2 inch cũ và dàn 6 loa cơ bản.

Đối với phiên bản N Line được trưng bày có ngoại thất thể thao hóa. Bản này sử dụng cản trước/sau, cặp phanh, mâm, ống xả bên ngoài và vô lăng bên trong thửa riêng.

Ở mảng truyền động, Creta facelift có 2 cấu hình với bản tiêu chuẩn dùng động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm. Bản cao cấp dùng máy 1.5L tăng áp cho thông số trội hơn ở 160 mã lực, 253 Nm.

Phía trước đầu xe Hyundai Creta 2025 có thiết kế khá vuông vức, góp phần mang đến sự liền lạc và hài hòa giữa đường nối nắp capo và lưới tản nhiệt hơn. Ảnh: S.T

Về công nghệ an toàn, xe được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến ADAS như Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), Màn hình quan sát điểm mù (BVM), Hỗ trợ tránh va chạm trước (FCA), Hỗ trợ bám làn (LFA), Cruise Control thông minh với Stop & Go và Màn hình quan sát toàn cảnh.

Tại Indonesia, Hyundai Creta 2025 tiêu chuẩn có giá bán từ giá 299-426 triệu rupiah, tương đương 472,7-673,4 triệu đồng. Trong khi đó, biến thể Creta N-Line có giá 460-507 triệu rupiah, tương đương 727,3-801,5 triệu đồng.