Tin liên quan Khởi công bệnh viện đa khoa tư nhân quy mô 300 giường ở Gia Lai

Đến dự buổi lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Daniel Coenraad Stork-Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ-Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình-Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam; ông Vũ Đức Nhất-Tổng Giám đốc Tập đoàn Philips Việt Nam; luật sư Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cùng các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và các thành viên Ban Giám đốc bệnh viện, các trưởng khoa, phòng Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ; đại diện phòng, ban của tập đoàn Philips Việt Nam.

Theo hợp đồng, Tập đoàn Philips sẽ cung cấp các giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bằng hình ảnh, đồng thời thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế quy trình làm việc và đào tạo vận hành cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và 2 nước bạn Lào và Campuchia, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trực thuộc hệ thống y tế Hùng Vương được xây dựng trên diện tích 3,08 ha tại Trung tâm TP. Pleiku, có quy mô hoạt động 300 giường bệnh, dự kiến đi vào hoạt động từ quý II-2023.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai xây dựng theo mô hình bệnh viện thông minh, được trang bị các giải pháp y tế số hóa cùng trang-thiết bị hiện đại của Philips nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định lâm sàng, quy trình làm việc được tối ưu hóa góp phần rút ngắn thời gian thăm khám, giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên y tế, đồng thời mang lại sự hài lòng tối đa cho người bệnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, luật sư Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai-cho rằng: Việc hợp tác chiến lược dài hạn với Tập đoàn Philips sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống bệnh viện thông minh của hệ thống y tế Hùng Vương. Mối quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Philips rất có ý nghĩa với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai từ việc cung cấp các công nghệ y tế hàng đầu thế giới cho tới dịch vụ thiết kế, tư vấn quy trình, đào tạo và hỗ trợ liên tục, giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khám-chữa bệnh tốt nhất cho người bệnh.

Với ưu thế ra đời sau so với các bệnh viện trong khu vực, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được thừa hưởng nhiều thành tựu công nghệ y khoa hiện đại bậc nhất trên thế giới, hứa hẹn trở thành một trong những bệnh viện uy tín, chất lượng hàng đầu tại khu vực Tây Nguyên. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được trang bị giải pháp chẩn đoán và điều trị bằng hình ảnh tiên tiến của Tập đoàn Philips, bao gồm: Hệ thống cộng hưởng từ, hệ thống chụp mạch can thiệp, chụp cắt lớp vi tính đa dãy, hệ thống xử lý hình ảnh nâng cao IntelliSpace, siêu âm chuyên tim nhằm phục vụ công tác chẩn đoán chuyên khoa khác nhau như tổng quát, tim mạch, ung bướu, can thiệp và sản phụ khoa.

Cụ thể, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ Philips MR 5300 1.5Tesla với thiết kế thông minh, chỉ cần 7 lít helium để vận hành và không thất thoát khí helium trong suốt vòng đời hệ thống. Được ứng dụng công nghệ AI, hệ thống Philips MR5300 cho phép chụp cộng hưởng từ thường quy chỉ trong vòng 5 phút và chụp toàn thân trong vòng 20 phút với các ứng dụng lâm sàng đa dạng từ cơ xương khớp, cột sống, ung bướu hay các cơ quan có cấy ghép kim loại với độ phân giải cao. Bên cạnh đó, hệ thống chụp mạch Azurion thế hệ mới giúp các bác sĩ tự tin và dễ dàng thực hiện các can thiệp từ thường quy tới phức tạp, mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho bệnh nhân cũng như sự hài lòng của đội ngũ nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa hệ thống y tế của Philips cùng với giải pháp lưu trữ và truyền hình ảnh PMR-PACS do Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đầu tư sẽ giúp thiết lập một hệ sinh thái dữ liệu lâm sàng, có thể hoạt động liên thông, cho phép kết nối các bác sĩ với dữ liệu mọi lúc mọi nơi và chẩn đoán từ xa các ca bệnh phức tạp.

Ông Vũ Đức Nhất-Tổng Giám đốc Tập đoàn Philips Việt Nam-cho biết: Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Philips và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai là sự đánh dấu một bước tiến rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên. Theo đó, Philips sẽ hỗ trợ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ứng dụng các giải pháp thiết bị y tế theo mô hình chìa khóa trao tay bao gồm các thiết bị chuẩn đoán hình ảnh số hóa, tiên tiến nhất thế giới hiện nay, góp phần mang đến chất lượng y tế tốt hơn, hướng đến bệnh viện số hóa thông minh trong tương lai. Với trên 130 năm kinh nghiệm trong hoạt động của Tập đoàn Philips không ngừng đổi mới, cải tiến mang đến những công nghệ mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người trên toàn thế giới.

Philips là tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu với phương châm hướng đến việc cải thiện sức khỏe con người và mang lại các kết quả chẩn đoán và điều trị tốt hơn từ việc tạo dựng lối sống lành mạnh cho tới phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Philips tận dụng các công nghệ tiên tiến cũng như hiểu biết sâu sắc về lâm sàng và khách hàng để đưa ra những giải pháp tích hợp. Philips có trụ sở chính tại Hà Lan, là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, thiết bị điều trị có dẫn hướng bằng hình ảnh, giải pháp theo dõi bệnh nhân và ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, cũng như trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cá nhân và tại nhà. Trong năm 2021, Philips đạt doanh thu 17,8 tỷ Euro với khoảng 77.000 nhân viên và có mặt tại hơn 100 quốc gia.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai là thành viên trực thuộc Hệ thống Y tế Hùng Vương, dự kiến trong quý II-2023 sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai định hướng phát triển 5 dịch vụ mũi nhọn bao gồm: Đơn vị chăm sóc đặc biệt-ICU, Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm tim mạch-điện quang can thiệp, Ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ, Khám sức khoẻ cá nhân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-cho hay: Gia Lai là tỉnh nằm trong trục tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, nên chúng tôi xây dựng TP. Pleiku-trung tâm của tỉnh-là thành phố cao nguyên vì sức khỏe. Trong chiến lược phát triển đó, Gia Lai rất cần có nhiều nhà đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế. Chúng tôi mong rằng Bệnh viện Hùng Vương và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh không chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn cùng với Gia Lai tiếp tục nghiên cứu thêm trong việc du lịch sức khỏe. Chúng tôi đánh giá cao năng lực cũng như trách nhiệm của tập thể Bệnh viện Hùng Vương. Gia Lai sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp và mong muốn sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa để cùng nhau phát triển để sớm xây dựng Gia Lai giàu mạnh và phát triển.

Sau 12 năm xây dựng và phát triển, từ xuất phát điểm là một phòng khám ở khu vực miền Bắc, đến nay hệ thống Y tế Hùng Vương được xây dựng và phát triển tại miền Bắc gồm: 1 Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương-Phú Thọ và 4 phòng khám vệ tinh. Trong thời gian tới, hệ thống y tế Hùng Vương có kế hoạch tiếp tục xây dựng 3 bệnh viện vệ tinh tại tỉnh Gia Lai, gồm: Bệnh viện Hùng Vương Chư Sê, Bệnh viện Hùng Vương An Khê, Bệnh viện Hùng Vương Đức Cơ.