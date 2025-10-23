Hoa viên Xóm Tiêu thành điểm tập kết xà bần

(GLO)- Trong một thời gian dài, hoa viên Xóm Tiêu (thuộc khu phố 5, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) trở thành điểm tập kết xà bần với đủ các loại gạch, đá, đất, cát, kính vỡ, vỏ chai thủy tinh.

Có 2 đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành đối với hoa viên Xóm Tiêu là UBND phường Quy Nhơn Nam và Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. Vậy nhưng, trong thời gian dài, hoa viên Xóm Tiêu trở thành điểm tập kết xà bần.

Nhiều người ngang nhiên chở gạch, đá, đất, cát, kính vỡ, vỏ chai thủy tinh và nhiều loại chất thải rắn khác tới đổ tại đây.

Xà bần đổ tràn lan tại hoa viên Xóm Tiêu. Ảnh: Công Luận

Hiện nay, hoa viên chẳng khác gì bãi rác, vô cùng nhếch nhác và mất vệ sinh. Ngoài ra, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân khi không may giẫm phải mảnh vỡ của kính và vỏ chai thủy tinh vương vãi nhiều nơi.

Thực trạng này khiến mục đích ban đầu xây dựng hoa viên để kiến tạo không gian vui chơi, dạo bộ cho người dân địa phương và tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp tại khu vực Xóm Tiêu trở nên vô nghĩa.

Nhiều người dân địa phương bức xúc, kiến nghị chính quyền địa phương và đơn vị chức năng liên quan có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng đổ xà bần tại hoa viên Xóm Tiêu; trả lại đúng chức năng của hoa viên như mục đích đề ra khi xây dựng.

Ô tô chạy vào khuôn viên được lát gạch block tại hoa viên Xóm Tiêu. Ảnh: Công Luận

Gạch block tại hoa viên Xóm Tiêu bị hư hỏng do ô tô, xe máy thường xuyên chạy vào. Ảnh: Công Luận

Vậy nhưng, người dân càng kiến nghị thì tình trạng đổ xà bần tại hoa viên Xóm Tiêu càng nhiều hơn. Chưa hết, do lỏng lẻo trong công tác quản lý, bảo vệ, nhiều người vô tư điều khiển xe máy, ô tô chạy vào hoa viên; biến không gian hoa viên thành đường giao thông.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực hoa viên. Ngày 5-10-2025, một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy đã xảy ra tại khu vực này.