Hệ thống camera tiền tỷ “trùm mền” vì vướng bàn giao

(GLO)- Sau khi hoàn thành, hệ thống camera hơn 4 tỷ đồng tại xã Ia Grai vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình chuyển tiếp tổ chức bộ máy, dẫn đến chưa rõ đầu mối quản lý và hiện đang tạm dừng kết nối.

Tháng 7-2024, UBND huyện Ia Grai (cũ) ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Lắp đặt hệ thống camera xử lý vi phạm trật tự ATGT, ANTT trên địa bàn huyện”. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Hệ thống camera được đầu tư tiền tỷ ở xã Ia Grai nhưng chưa được sử dụng hiệu quả. Ảnh: T.D

Theo thiết kế, hệ thống gồm 3 hợp phần: Camera ngoài trời; hệ thống truyền dẫn dữ liệu; trung tâm điều hành, giám sát đặt tại Công an huyện Ia Grai (cũ). Toàn hệ thống có 6 camera xử phạt nguội vi phạm tín hiệu đèn giao thông, 1 camera xử phạt nguội tốc độ và 7 camera an ninh giám sát toàn cảnh, được lắp đặt tại các nút giao có lưu lượng phương tiện lớn và những khu vực trọng điểm về ANTT.

Sau khoảng một tháng thi công, công trình hoàn thành và được bàn giao cho Công an huyện Ia Grai (cũ) từ ngày 25-2-2025. Tuy nhiên, thời điểm này trùng với giai đoạn thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Từ ngày 1-3-2025, không còn Công an cấp huyện, các nhiệm vụ được chuyển về Công an tỉnh và Công an cấp xã.

Sự thay đổi này khiến việc tiếp nhận, bàn giao hệ thống camera chưa hoàn tất, dẫn đến chưa xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành. Theo lãnh đạo Công an xã Ia Grai, do dự án được bàn giao ngay trước thời điểm chuyển đổi nên hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ; đến nay đơn vị vẫn chưa chính thức tiếp nhận toàn bộ hệ thống.

Đáng chú ý, do chưa có cơ sở pháp lý để bố trí kinh phí chi trả dịch vụ truyền dẫn dữ liệu, hệ thống camera đã bị nhà mạng ngắt kết nối. Điều này khiến toàn bộ hệ thống “trùm mền”, chưa thể đưa vào khai thác sử dụng.

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Ia Grai đã tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng toàn bộ hệ thống để báo cáo cấp trên và đề xuất phương án quản lý, vận hành phù hợp.

Ông Đỗ Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Ia Grai - cho biết: Trong giai đoạn chuyển tiếp, việc bàn giao chưa được cụ thể hóa do thay đổi tổ chức bộ máy Công an. Trước mắt, địa phương giao Công an xã quản lý, đồng thời đề xuất bố trí kinh phí chi trả dịch vụ cho nhà mạng nhằm khôi phục kết nối, để sớm đưa hệ thống vào hoạt động.

Hiện hệ thống camera trị giá hơn 4 tỷ đồng vẫn đang chờ phương án xử lý cuối cùng. Việc sớm hoàn thiện thủ tục bàn giao, khôi phục đường truyền và đưa hệ thống vào vận hành là cần thiết, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.