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Thế giới

Hà Lan chuyển 86 tấn vàng sang London giữa lúc bất ổn địa chính trị gia tăng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, dantri, The Guadian)

(GLO)- Ngày 2-9, Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) cho biết đã chuyển khoảng 86 tấn vàng dự trữ từ Mỹ và Canada sang London (Anh), trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, nhằm nâng cao khả năng giao dịch và sử dụng nguồn dự trữ này khi xảy ra khủng hoảng.

Theo DNB, hoạt động vận chuyển vàng được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 8/2026.

Theo đó, khoảng 86 tấn vàng đã được chuyển từ số vàng mà Hà Lan đang lưu giữ tại New York (Mỹ) và Ottawa (Canada) sang London, một trong những trung tâm giao dịch vàng vật chất lớn trên thế giới.

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Cuối tháng 11-2014, Hà Lan từng chuyển 120 tấn vàng từ Mỹ về Amsterdam. Ảnh: thegoldobserver

DNB cho hay, việc điều chuyển được thực hiện bằng cách kết hợp mua bán và vận chuyển vàng vật chất. Trong đó, khoảng 59 tấn vàng được bán tại New York và mua lại số lượng tương đương tại London.

Hơn 27 tấn vàng khác được vận chuyển từ Mỹ và Canada về cơ sở lưu trữ của DNB tại Zeist, Hà Lan, sau đó một lượng tương đương được chuyển từ Zeist sang London.

Theo DNB, việc kết hợp 2 phương thức giúp phân tán những rủi ro liên quan đến vận chuyển trực tiếp số lượng lớn vàng, đồng thời tránh phải nấu chảy và đúc lại các thỏi vàng.

Chủ tịch DNB Olaf Sleijpen nhấn mạnh, DNB hy vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng số vàng này trong một cuộc khủng hoảng, nhưng việc tăng cường khả năng chống chịu và chuẩn bị cho các tình huống xấu vẫn là cần thiết.

DNB cho biết, vàng được lưu giữ tại London có thể được giao dịch thuận lợi hơn so với số vàng tại New York và Ottawa, qua đó giúp ngân hàng nhanh chóng sử dụng nguồn dự trữ trong trường hợp khủng hoảng.

Sau đợt điều chuyển, tỷ lệ vàng dự trữ của Hà Lan tại New York giảm từ 31,3% xuống còn 18,5%, trong khi tỷ lệ tại Ottawa giảm từ 19,7% xuống 18,5%. Tỷ lệ vàng được lưu giữ tại London tăng từ 18,1% lên 32,1%.

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