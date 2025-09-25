(GLO)- Mức giá của gói Google AI Plus được đánh giá là "có thể chấp nhận được", cho phép người dùng truy cập mô hình Gemini 2.5 Pro mạnh nhất và tính năng Deep Research trên mô hình 2.5 Pro.

Google bán gói AI Plus 122.000 đồng/tháng cho người Việt (ảnh chụp màn hình)

Google AI Plus được thiết kế nhằm giúp người dùng tận dụng tối đa khả năng của Google AI với mức giá phải chăng hơn so với các gói Pro và Ultra. Người dùng có tổng bộ nhớ 200 GB dung lượng lưu trữ cho Gmail, Drive và Photos; chia sẻ với tối đa 5 người.

Cạnh đó, Google AI Plus cung cấp người dùng quyền truy cập công cụ AI của Google để tạo cảnh quay và video điện ảnh với Veo 3 trong Flow (Veo 3 Fast) và Whisk (chuyển đổi hình ảnh thành video bằng Veo 2). Mỗi tháng, người dùng được cấp 200 tín dụng AI để dùng trên cả Flow và Whisk.

Gói dịch vụ này tích hợp Gemini trong Gmail, Docs, Vids và các ứng dụng Workspace khác.

Ngoài ra, người dùng Google AI Plus còn được sử dụng NotebookLM như: trợ lý AI hỗ trợ nghiên cứu và viết nội dung, với số lượng bản tổng quan bằng âm thanh, sổ ghi chú và số nguồn/sổ ghi chú nhiều hơn; tùy chỉnh phong cách và giọng điệu cho sổ ghi chú; chia sẻ và số liệu phân tích bổ sung.

Với mức giá của gói Google AI Plus được đánh giá là "có thể chấp nhận được" và sẽ thay đổi tùy theo từng quốc gia.

Tại Việt Nam, gói AI Plus giá 122.000 đồng/tháng là rẻ nhất trong ba gói AI khác nhau Google đang cung cấp cho người dùng, gồm: Google AI Plus, Google AI Pro và Google AI Ultra.