Gội đầu dưỡng sinh: Xu hướng chăm sóc sức khỏe của phái đẹp

Cứ 2-3 ngày, bà Trương Hạ Phương (số 117 Trần Phú, TP. Pleiku) lại đến spa An Lâm (83 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) để gội đầu dưỡng sinh. Bà chia sẻ: “Tôi thường bị mất ngủ, một phần do tuổi tác, phần khác do công việc căng thẳng. Những lúc như thế, tôi lại đến gội đầu dưỡng sinh.

Đội ngũ nhân viên ở spa được đào tạo bài bản nên khi bấm các huyệt ở đầu, vai, gáy… làm giảm cảm giác đau đớn hay mệt mỏi. Tôi có thể thiếp đi luôn trong lúc gội. Sau khi tỉnh dậy, tinh thần thực sự rất thoải mái”.

Cũng là một người “ghiền” gội đầu dưỡng sinh, chị Liêu Linh (phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi rất chú ý đến chất lượng dịch vụ, vì khi đến một spa gội đầu dưỡng sinh nghĩa là mình đang muốn được xoa dịu tinh thần, muốn được chăm sóc cả thân lẫn tâm. Không phải spa nào cũng có thể đáp ứng được những yêu cầu đó, nhưng may mắn là tôi đã kiếm được để tuần nào cũng có thể đến đó xả stress”.

Gội đầu dưỡng sinh bắt nguồn từ Ấn Độ. Khi du nhập vào Việt Nam, nó đã được “Việt hóa” để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Chị Nguyễn Kiều Oanh-Chủ spa Là Nhà (31 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) lý giải: Đây không chỉ thuần túy là phương pháp chăm sóc, làm đẹp tóc mà còn giúp thư giãn, trị liệu cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Với những người thường xuyên gặp áp lực trong công việc, cuộc sống hay bị đau mỏi vai, gáy, đau nửa đầu, mất ngủ... thì gội đầu dưỡng sinh là giải pháp tốt để phần nào được thư giãn, có thêm năng lượng để tiếp tục làm việc.

“Thay vì dùng các loại thảo dược đại trà, chúng tôi dùng những bài gội riêng biệt cho từng mái tóc, như tóc đen thì dùng hà thủ ô, tóc yếu thì sẽ không tác động mạnh lên tóc hay lên da đầu của khách; mùa mưa lạnh sẽ dùng các loại thảo dược có tính nóng để giữ ấm…

Ngày nay, dân văn phòng thường bị đau cổ, vai, gáy nên những bài massage kèm theo gội đầu sẽ giúp khách thư giãn. Hiện lượng khách thường xuyên của chúng tôi có đến 30% là dân văn phòng”-chị Oanh thông tin thêm.

Còn chị Đào Thị Tuyết Trinh-Chủ spa An Lâm thì nhận định: “Những người tìm đến dịch vụ gội đầu dưỡng sinh thực sự muốn được thư giãn, xả stress. Ngoài việc tạo không gian thoải mái, nhẹ nhàng, chúng tôi còn chú trọng các liệu pháp trực tiếp như: độ mạnh-nhẹ khi gội; đảm bảo độ nông-sâu khi bấm huyệt trị đau cổ, vai, gáy; đảm bảo 2 lần gội sạch bằng dầu gội thảo mộc và lần cuối bằng tinh chất thảo mộc. Vì vậy, khách đến với chúng tôi hầu hết đều quay lại nhiều lần”.