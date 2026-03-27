Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh đến hơn 5.600 đồng/lít trong đêm 26-3

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Bộ Công Thương)

(GLO)- Đêm 26-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá các loại xăng, dầu (trừ mazut). Theo đó, các loại cùng giảm 970-5.620 đồng/lít, kg tùy loại.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 5.620 đồng, xuống 24.330 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 giảm 4.750 đồng, có giá mới 23.320 đồng.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh đến hơn 5.500 đồng/lít trong đêm 26-3. Ảnh: Phương Vi

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 970-2.450 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 35.440 đồng và 35.380 đồng.

Sau 9 kỳ liên tiếp, liên Bộ ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại kỳ điều hành hôm nay. Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10-3 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư quỹ ước tính còn khoảng 320 tỷ đồng.

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

(GLO)- Chỉ sau 1 phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent tăng thêm gần 4,8%, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Trong đó, Bộ đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi còn 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

