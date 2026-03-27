Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh đến hơn 5.600 đồng/lít trong đêm 26-3

(GLO)- Đêm 26-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá các loại xăng, dầu (trừ mazut). Theo đó, các loại cùng giảm 970-5.620 đồng/lít, kg tùy loại.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 5.620 đồng, xuống 24.330 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 giảm 4.750 đồng, có giá mới 23.320 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 970-2.450 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 35.440 đồng và 35.380 đồng.

Sau 9 kỳ liên tiếp, liên Bộ ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại kỳ điều hành hôm nay. Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10-3 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư quỹ ước tính còn khoảng 320 tỷ đồng.