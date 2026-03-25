Xăng dầu đảo chiều giảm giá mạnh từ chiều 25-3

(GLO)- Sau khi tăng vọt trong đêm 24-3 thì chiều nay (25-3), giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Trong đó, giá xăng các loại về dưới mốc 30.000 đồng/lít.

Theo đó, từ 14 giờ ngày 25-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi Quỹ Bình ổn giá để giảm giá xăng dầu.

Liên bộ điều chỉnh xăng E5RON92 giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, về 28.075 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 3.883 đồng/lít, về 29.957 đồng/lít.

Xăng dầu đảo chiều giảm mạnh từ chiều 25-3. Ảnh: Phương Vi

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó dầu diesel 0.05S giảm 1.767 đồng/lít, về 37.899 đồng/lít; dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít, về 36.355 đồng/lít và dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg, về 20.245 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 4.000 đồng/lít với dầu diesel và 3.000 đồng/lít với các mặt hàng xăng dầu còn lại.

