Từ 23 giờ ngày 24-3, xăng RON 95-III tăng hơn 3.000 đồng/lít, dầu diesel hơn 39.600 đồng

(GLO)- Tối 24-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng từ 420-6.246 đồng cho mỗi lít, kilogam.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 2.937 đồng, giá bán lẻ 30.114 đồng/ lít; xăng RON 95 III tăng 3.150 đồng/ lít, giá bán lẻ 33.840 đồng/ lít.

Dầu diesel tăng 6.246 đồng/ lít, giá bán lẻ 39.666 đồng/ lít; dầu hỏa tăng 4.529 đồng, giá bán lẻ 40.455 đồng/ lít; dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 420 đồng/ lít, giá bán lẻ 22.609 đồng/ lít.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng từ đêm 24-3. Ảnh: Phương Vi

Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Rạng sáng nay 25-3 (giờ Việt Nam), thị trường dầu thô thế giới tiếp tục kìm ở mốc dưới 100 USD/thùng. Lúc 6 giờ 17 phút, giá dầu WTI giao dịch ở mức 88,9 USD/thùng, tăng nhẹ 0,79 USD/thùng (tương đương 0,9%) so với ngày hôm trước.

Dầu Brent biển Bắc ở mức 100,2 USD/thùng, tăng 0,33 USD/thùng (tương đương 0,35%).