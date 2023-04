(GLO)- Chiều 19-4, tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023 của tỉnh đã họp đoàn triển khai kế hoạch thanh kiểm tra ATTP dịp cao điểm.

Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có đầy đủ các thành viên trong đoàn kiểm tra theo quyết định phê duyệt.

Cuộc họp đã thông báo kế hoạch thanh kiểm tra đợt này. Theo đó, Tháng hành động vì ATTP năm 2023 triển khai từ 15-4 đến 15-5 và công tác kiểm tra ATTP dịp này sẽ tiến hành đột xuất từ tỉnh đến xã từ nay đến hết thời gian triển khai Tháng hành động.

Công tác kiểm tra sẽ tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vấn đề vi phạm về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Quá trình kiểm tra, đoàn kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP.

Thông qua hoạt động kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, hạn chế sản phẩm không bảo đảm ATTP lưu thông trên thị trường, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của các cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các cơ sở vi phạm ATTP, ngoài xử lý nghiêm theo quy định còn công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt thông tin.

Cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến của các thành viên trong đoàn nhằm đảm bảo công tác kiểm tra triển khai hiệu quả, đúng quy định. Kết luận cuộc họp, ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên trong đoàn tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm tác phong và chấp hành các nội quy theo quy định đảm bảo công tác kiểm tra đạt hiệu quả đề ra.

Cũng trong đợt này, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành ATTP xã Hra (huyện Mang Yang), Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Mang Yang; Ban chỉ đạo liên ngành ATTP phường An Phú (thị xã An Khê), Ban chỉ đạo liên ngành ATTP thị xã An Khê về công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương.