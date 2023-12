Gia Lai: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(GLO)- Sáng 19-12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng-chống ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc. Theo các đại biểu tại hội nghị, để giảm thiểu tình trạng tử vong do ăn thịt cóc thì công tác tuyên truyền giữ vai trò hết sức quan trọng.