Tin liên quan Một học sinh Gia Lai tử vong do bệnh dại

Theo kế hoạch, Hội nghị tăng cường vai trò của các bên liên quan trong thực hiện các giải pháp tổng thể phòng-chống bệnh dại thuộc Chương trình quốc gia 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 27-9 tại Khách sạn Tre xanh (TP. Pleiku) và Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023 diễn ra ngày 28-9 tại Nhà thiếu nhi TP. Pleiku.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã thống nhất một số nội dung cho Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại diễn ra vào ngày 28-9 với mục đích chính là tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của các ban, ngành trong công tác phòng-chống bệnh dại nhằm giảm thiểu người bị tử vong vì bệnh dại do động vật lây truyền, đồng thời truyền thông cho học sinh, sinh viên, người dân hiểu biết cũng như trang bị được kỹ năng cần thiết trong phòng-chống bệnh dại. Lễ mít tinh với chủ đề nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của công tác phối hợp liên ngành theo phương pháp tiếp cận Một sức khỏe “All for One, One Health for all”.

Sau lễ mít tinh, tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng-chống bệnh dại như: treo băng rôn, áp phích tuyên truyền, tăng cường phát thanh và truyền hình, truyền thanh lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh để tuyên truyền đến mọi người dân hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023. Các hoạt động băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền treo trên các đường phố trong 8 ngày (từ ngày 25-9-2023 đến ngày 2-10-2023).

Được biết, Gia Lai là địa phương có số ca tử vong do bệnh dại trong tốp đầu cả nước trong những năm qua. Giai đoạn từ 2015 đến ngày 25-9-2023, Gia Lai ghi nhận 44 trường hợp tử vong do bệnh dại; trong đó từ đầu năm đến nay ghi nhận 11 ca tử vong do dại (cao nhất cả nước). Dịch bệnh dại xảy ra quanh năm không kể mùa mưa hay mùa khô, có trường hợp bị chó cắn hơn 1 năm mới biểu hiện bệnh, 100% ca mắc dại đều tử vong. Đáng lưu ý, qua xác minh các trường hợp tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay có 10 ca tử vong do không tiêm vắc xin, 1 ca tiêm không đủ liều vắc xin phòng bệnh dại (tiêm 1 liều) sau khi bị chó cắn.

Công tác phòng-chống bệnh dại tại tỉnh hiện đang gặp nhiều khó khăn vì tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó còn thấp ; tình trạng nuôi chó thả rông, không tuân thủ các quy định trong quản lý vật nuôi; người dân chủ quan không tiêm phòng khi bị chó mèo nghi dại cắn dẫn đến gia tăng số trường hợp tử vong do bệnh dại thời gian qua.