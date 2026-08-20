Gia Lai tổ chức đợt cao điểm kiểm tra hoạt động y, dược, nha khoa, thẩm mỹ

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 10640/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc da và làm đẹp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức đợt cao điểm từ ngày 17-8-2026 đến ngày 30-10-2026 để rà soát, kiểm tra, phân loại toàn bộ các cơ sở, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này trên địa bàn. Việc rà soát phải đối chiếu cụ thể về tên, địa chỉ, loại hình hoạt động, dịch vụ cung cấp, tình trạng hoạt động cùng các giấy phép, giấy tờ liên quan.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nha khoa, thẩm mỹ có yếu tố y tế, việc kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; đối với cơ sở kinh doanh, hành nghề dược tập trung vào điều kiện, giấy tờ chuyên môn và hoạt động kinh doanh dược.

Gia Lai tổ chức đợt cao điểm kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc da và làm đẹp. Ảnh: Như Nguyện

Đối với các cơ sở chăm sóc da, spa, làm đẹp, cơ quan chức năng phải căn cứ hoạt động thực tế, dịch vụ cung cấp, nội dung quảng cáo, hồ sơ và các tài liệu liên quan để xác định có thực hiện kỹ thuật thuộc phạm vi khám bệnh, chữa bệnh hay không, tránh đánh đồng dịch vụ spa, làm đẹp thông thường với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trong quá trình kiểm tra, các địa phương tập trung làm rõ việc chấp hành quy định về giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật cũng như việc cung cấp, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Những trường hợp hoạt động không phép, hành nghề không có giấy phép hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt phải được kịp thời chấn chỉnh, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc triển khai công tác quản lý. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra và thông tin do Công an tỉnh cung cấp, Sở Y tế chủ trì tổ chức kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp phép; đồng thời tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với chính quyền cùng cấp rà soát, xác minh hoạt động của các cơ sở; cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra, xử lý và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hành vi cản trở người thi hành công vụ và các vi phạm thuộc thẩm quyền sẽ được xử lý theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quảng cáo đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc da và làm đẹp; chú trọng cả nội dung, hình thức quảng cáo và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.