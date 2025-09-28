Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai tiếp nhận 307 đơn vị máu an toàn tại xã Ia Grai và Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-9, tại Nhà thi đấu đa năng xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai), Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Ia Grai phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện viên máu nóng Ia Grai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.  

z7059210051153-7252b36fb8dd0690e275c416e980de22.jpg
Chương trình hiến máu tại xã Ia Grai thu hút gần 200 người tham gia. Ảnh: CTV

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp và nhân dân trong và ngoài địa bàn tham dự.

Qua khám sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã thu được 157 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Cùng ngày, tại xã Biển Hồ cũng diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện thu hút trên 200 người tham gia. Chương trình do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Biển Hồ phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức.

z7059210021054-12f651d197076f7307d0a64ad8bc5833.jpg
Chương trình hiến máu tại xã Biển Hồ thu được 150 đơn vị máu an toàn. Ảnh: CTV

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu được 150 đơn vị máu an toàn và chuyển toàn bộ về Bệnh viện Quân y 211 đảm bảo nguồn máu cứu người, nhất là trong trường hợp khẩn cấp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các xã địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai khởi động hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 18-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai.

null