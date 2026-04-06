Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026 thu hút trên 300 người tham gia và tiếp nhận được 288 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Anh Thi

Với chủ đề "Từ trái tim đến trái tim", ngày hội thu hút trên 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Qua khám sàng lọc sức khỏe, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn; trong đó có 175 đơn vị 250 ml và 113 đơn vị 350ml máu, bổ sung vào nguồn máu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.