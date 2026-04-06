Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.
Với chủ đề "Từ trái tim đến trái tim", ngày hội thu hút trên 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện.
Qua khám sàng lọc sức khỏe, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn; trong đó có 175 đơn vị 250 ml và 113 đơn vị 350ml máu, bổ sung vào nguồn máu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.
(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".
(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) năm 2026 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, tổ chức cao điểm các hoạt động từ ngày 4 đến 10-4 trên phạm vi toàn tỉnh.
(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.
(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.
(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.
(GLO)- Sáng 28-3, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi sinh hoạt khoa học, cập nhật những tiến bộ trong điều trị nhãn khoa. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa.
(GLO)- Sáng 27-3, tại Bệnh viện Bình Định (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ công bố hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Bình Định và Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh).
(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (CDC Gia Lai) triển khai giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho 7 xã phía Tây tỉnh có tỷ lệ phụ nữ đẻ tại nhà cao.
(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.
(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.