Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nông nghiệp cấp xã

VĂN PHONG
(GLO)- Ngày 24-9, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 4 tiến hành tập huấn chuyên môn lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật cho cán bộ phụ trách nông nghiệp của 9 xã trong khu vực.

Theo đó, các đại biểu được nghe phổ biến các quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; quy định về công tác quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp (giống cây trồng nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật); công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

quang-canh-hoi-nghi-tap-huan-964.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: V.P

Cùng với đó, cán bộ phụ trách nông nghiệp còn được hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp; báo cáo kết quả sản xuất; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả; hướng dẫn điều tra, dự báo, phòng trừ sinh vật hại cây trồng; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ lĩnh vực bảo vệ thực vật.

