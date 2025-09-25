Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho 130 cán bộ làm công tác truyền thanh cấp xã

TRƯƠNG TRANG
(GLO)- Chiều 25-9, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cấp xã năm 2025.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (25 và 26-9) với sự tham gia của 130 cán bộ làm công tác truyền thanh tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

toan-canh-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Trương Trang

Nội dung lớp tập huấn tập trung vào 3 chuyên đề chính gồm: hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông trong công tác phát thanh ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng xây dựng chương trình phát thanh cơ sở, kỹ năng viết, biên tập tin, bài phản ánh vấn đề diễn ra tại địa phương để phát trên hệ thống truyền thanh cấp xã; ứng dụng AI trong biên tập nội dung phát thanh.

