Gia Lai tăng cường đảm bảo an toàn PCCC và kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình, cơ sở vi phạm

(GLO)- Ngày 29-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 232/UBND-NC về Tăng cường tuyên truyền, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình, cơ sở vi phạm.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và lĩnh vực, phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 19-1-2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT- TTg, ngày 03-1-2023 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Các cấp, các ngành cần xác định rõ công tác PCCC là nhiệm vụ quan trọng vì liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại địa phương, cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra.

Đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động các đội dân phòng, các đội PCCC cơ sở, chuyên ngành; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác PCCC và CNCH theo quy định.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xử lý dứt điểm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC; phát huy, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”... tại địa bàn; việc rà soát, xây dựng phải đảm bảo đúng tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Công an. Vận động, phấn đấu 100% hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy; có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, (hoàn thành trước 30-6-2024).

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh; các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Công ty Điện lực Gia Lai, Truyền tải điện Gia Lai; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công tại công văn này chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về an toàn PCCC và CNCH đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; gắn phong trào “Toàn dân PCCC” với các phong trào, cuộc vận động do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phát động. Phát huy vai trò giám sát công tác PCCC-CNCH để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao an toàn PCCC nhằm xử lý, khắc phục những nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.