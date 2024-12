Gia Lai: Tai nạn giao thông tăng 3 tiêu chí trong 11 tháng

(GLO)- Chiều 2-12, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động và ký kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) với các hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa niên vụ 2024-2025.