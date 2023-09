(GLO)- Ngày 27-9, tại TP. Pleiku, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Thuế TP. Pleiku tổ chức hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động. Tham dự hội nghị có trên 100 người là đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trong tỉnh.

Tại hội nghị, người lao động được cán bộ BHXH tỉnh phổ biến về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc của đơn vị (người sử dụng lao động), người lao động; quy trình thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

Ngoài ra, người lao động còn được phổ biến các quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm; xử lý vi phạm khi đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

Hội nghị còn dành nhiều thời gian đối thoại tư vấn, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH đến người sử dụng lao động. Thông qua hội nghị giúp người sử dụng lao động hiểu, nhận thức rõ, tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH đối với người lao động do đơn vị quản lý, sử dụng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động khi làm việc tại các đơn vị trên địa bàn.

Hội nghị đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh và việc thực hiện Quy chế phối hợp về chia sẻ dữ liệu, phối hợp công tác giữa BHXH tỉnh và Cục Thuế tỉnh.