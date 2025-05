Gia Lai phê duyệt quy trình nội bộ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 2 thủ tục hành chính trong lĩnh hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh; Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được phê duyệt. Ảnh: P.V

Quy trình giải quyết 2 thủ tục hành chính trên gồm 6 bước, nơi tiếp nhận là tại Quầy Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

Thời gian giải quyết thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án nhóm A là 32 ngày (giảm 3 ngày so với quy định), dự án nhóm B là 23 ngày (giảm 2 ngày so với quy định), dự án nhóm C là 15 ngày.

Thời gian giải quyết thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với công trình cấp I là 35 ngày (giảm 5 ngày so với quy định); công trình cấp II, cấp III là 27 ngày (giảm 3 ngày so với quy định); công trình cấp IV là 17 ngày (giảm 3 ngày so với quy định).