(GLO)- Theo Tổng cục Thống kê, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 51,4 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

(GLO) - Ngày 28-2, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,45% so với tháng 1 và tăng so 0,97% tháng 12-2022. Bên cạnh đó, CPI trong tháng đã tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.