Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai: Mưa rào gây khó khăn cho việc thu hoạch lúa Hè Thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, thời tiết bất lợi những ngày qua gây khó khăn cho việc thu hoạch lúa Hè Thu của bà con nông dân.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), vụ Hè Thu 2026, toàn tỉnh gieo trồng 41.612 ha lúa, đạt 100% kế hoạch và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất bình quân ước đạt 69,4 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 288.789 tấn, giảm 2.913 tấn so với vụ Hè Thu 2025.

Đến ngày 1-9, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 25.600 ha, đạt khoảng 61,5% diện tích gieo trồng. Các địa phương đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất và chất lượng lúa.

Trong tuần qua, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và gió Nam hoạt động mạnh, nhiều địa phương phía Đông tỉnh xuất hiện mưa rào bất chợt, có thời điểm mưa kéo dài. Điều này khiến việc đưa máy móc xuống đồng thu hoạch gặp khó khăn, trong khi đó, lúa sau thu hoạch khó phơi, ảnh hưởng đến tiến độ thu gom và bảo quản.

gia-lai-doi-mat-kho-khan-thu-hoach-lua-he-thu-2026-do-thoi-tiet-xau.jpg
Thời tiết âm u, có mưa rào khiến việc phơi lúa sau thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TL

Theo ngành nông nghiệp, thời tiết mưa ẩm kéo dài trong giai đoạn lúa chín có thể làm tăng nguy cơ hạt lúa bị ẩm, giảm chất lượng, thậm chí phát sinh hiện tượng nảy mầm hoặc nấm bệnh nếu không được thu gom, làm khô kịp thời. Vì vậy, các địa phương đang vận động nông dân tranh thủ những khoảng thời gian tạnh ráo để thu hoạch, đồng thời tăng cường các phương án phơi, sấy nhằm bảo đảm chất lượng lúa sau thu hoạch.

Với khoảng 16.000 ha lúa chưa thu hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động bố trí máy gặt và phương tiện vận chuyển, ưu tiên thu hoạch những diện tích lúa đã chín, nhất là tại các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 1-9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Từ ngày 1-9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-9, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực. Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Nông nghiệp

(GLO)- Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, từ 13 giờ ngày 31-8, Công ty sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ với lưu lượng từ 60-180 m3/s; thời gian kết thúc đợt điều tiết vào lúc 17 giờ ngày 7-9-2026.

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

Nông nghiệp

(GLO)- Chiều 28-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát động Chiến dịch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng

Kinh tế

(GLO)- Sáng 29-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng nằm tại địa bàn xã Ia O. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo xã Ia O và Công ty CP Thủy điện Ia O - chủ đầu tư dự án.

Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt hơn 2,65 tỷ USD

Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt hơn 2,65 tỷ USD

Kinh tế

(GLO)- Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai ước đạt hơn 2,65 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, khi nhiều mặt hàng chế biến tăng trưởng mạnh, còn một số mặt hàng nông sản thô lại sụt giảm đáng kể.

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

Nông nghiệp

(GLO)- Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê xen canh cây mắc ca, Phòng Kinh tế xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai dự án hỗ trợ cây cà phê giống, mắc ca và vật tư nông nghiệp cho Tổ cộng đồng trồng và chăm sóc cà phê tại 2 làng Kon Jốt và Kon Ma ha.

null