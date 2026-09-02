Gia Lai: Mưa rào gây khó khăn cho việc thu hoạch lúa Hè Thu

(GLO)- Tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, thời tiết bất lợi những ngày qua gây khó khăn cho việc thu hoạch lúa Hè Thu của bà con nông dân.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), vụ Hè Thu 2026, toàn tỉnh gieo trồng 41.612 ha lúa, đạt 100% kế hoạch và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất bình quân ước đạt 69,4 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 288.789 tấn, giảm 2.913 tấn so với vụ Hè Thu 2025.

Đến ngày 1-9, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 25.600 ha, đạt khoảng 61,5% diện tích gieo trồng. Các địa phương đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất và chất lượng lúa.

Trong tuần qua, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và gió Nam hoạt động mạnh, nhiều địa phương phía Đông tỉnh xuất hiện mưa rào bất chợt, có thời điểm mưa kéo dài. Điều này khiến việc đưa máy móc xuống đồng thu hoạch gặp khó khăn, trong khi đó, lúa sau thu hoạch khó phơi, ảnh hưởng đến tiến độ thu gom và bảo quản.

Thời tiết âm u, có mưa rào khiến việc phơi lúa sau thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TL

Theo ngành nông nghiệp, thời tiết mưa ẩm kéo dài trong giai đoạn lúa chín có thể làm tăng nguy cơ hạt lúa bị ẩm, giảm chất lượng, thậm chí phát sinh hiện tượng nảy mầm hoặc nấm bệnh nếu không được thu gom, làm khô kịp thời. Vì vậy, các địa phương đang vận động nông dân tranh thủ những khoảng thời gian tạnh ráo để thu hoạch, đồng thời tăng cường các phương án phơi, sấy nhằm bảo đảm chất lượng lúa sau thu hoạch.

Với khoảng 16.000 ha lúa chưa thu hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động bố trí máy gặt và phương tiện vận chuyển, ưu tiên thu hoạch những diện tích lúa đã chín, nhất là tại các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn.