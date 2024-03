Gia Lai khai mạc phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024

(GLO)- Ngày 13-3, Công huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai)-đơn vị Cụm trưởng Cụm 1 gồm các huyện: Mang Yang, Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê, tổ chức lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2023”.

(GLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH Công an tỉnh Gia Lai) vừa cứu nạn thành công1 học sinh bị mắc kẹt trên tầng thượng Nhà thi đấu Hội trường 23/3, phường An Tân, thị xã An Khê.