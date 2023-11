Gia Lai ghi nhận thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết

(GLO)- Ngày 16-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH). Đây là ca tử vong thứ 3 do SXH trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.

Theo đó, bệnh nhân là chị N.T.H.H (SN 1991, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku). Tiền sử bệnh nhân khỏe mạnh, không mắc bệnh gì. Chị H. khởi phát bệnh vào ngày 9-11-2023 với triệu chứng sốt, ho liên tục; điều trị ở nhà nhưng bệnh không khỏi nên ngày 13-11, chị H. nhập viện tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku.

Ngày 15-11, bệnh nhân mệt nhiều, da xanh tái, chân tay lạnh, huyết áp: 0 mmHg, mạch: 0, tiên lượng rất nặng nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai để điều trị. Chẩn đoán vào viện: Choáng/SXH nặng ngày 6/theo dõi viêm cơ tim/suy đa tạng/hạ đường huyết. Mặc dù được điều trị tích cực nhưng do bệnh nặng, bệnh nhân tử vong trong ngày 15-11. Chẩn đoán tử vong: Choáng SXH/viêm cơ tim/suy đa tạng. Xét nghiệm cận lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân có xét nghiệm Dengue virus NS1Ag test nhanh: Dương tính.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Gia Lai đã ghi nhận trên 4.900 ca mắc SXH; trong đó có 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc SXH giảm 51% nhưng số tử vong do SXH lại tăng gấp 3 lần (cùng kỳ chỉ có 1 ca tử vong). Do vậy, người dân không nên chủ quan với bệnh SXH, khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc SXH như: đột ngột với sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ (đau thắt lưng và đôi khi đau chân), thường kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa, đau vùng thượng vị và tiêu chảy. Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là những triệu chứng nổi trội…cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.