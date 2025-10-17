Gia Lai có 2 tác phẩm đạt giải, 6 tác phẩm vào triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”

(GLO)- Tối 16-10, tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ III-2025.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, cùng một số bộ, ngành tổ chức.

Từ trái sang: NSNA ﻿Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Phước Hoài tại lễ trao giải tối 16-10. Ảnh: NVCC

Sau 4 tháng phát động (từ tháng 3 đến tháng 7-2025), cuộc thi đã thu hút 3.514 tác giả từ 34 tỉnh, thành gửi 15.770 bức ảnh dự thi. Chất lượng tác phẩm năm nay được đánh giá nổi bật hơn các mùa trước, với nhiều góc chụp mới, khoảnh khắc ấn tượng, khắc họa vẻ đẹp biển, đảo và tinh thần vươn lên của người dân.

Kết quả, Hội đồng giám khảo đã chọn 150 tác phẩm tiêu biểu để triển lãm; trong đó có 22 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích.

Tham gia cuộc thi, Gia Lai có 2 Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) có ảnh đạt giải. Cụ thể, tác phẩm “Hang động biển-Tiềm năng du lịch mới” của NSNA Nguyễn Minh Quang xuất sắc đạt giải nhì; NSNA Nguyễn Phước Hoài được trao giải khuyến khích với bộ ảnh “Hành trình phát triển thể thao biển”.

Tác phẩm “Hang động biển - Tiềm năng du lịch mới” của NSNA Nguyễn Minh Quang

Cùng với đó, 6 tác phẩm: “Thu hoạch muối Nha Trang” (NSNA Ngô Huy Tịnh); “Cồn Chim-Viên ngọc quý giữa đầm Thị Nại (NSNA Phan Minh Thọ); “Sôi nổi giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP AQUABIKE WORLD CHAMPIONSHIP và Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIMF1H2O WORLD CHAMPIONSHIP (NSNA Nguyễn Tiến Dũng); “Cầu Cỏ May-Chim hải âu tung cánh (NSNA Lê Văn Vinh); “Cảng Quy Nhơn-Cửa ngõ biển xanh miền Trung” (tác giả Nguyễn Phan Dũng Nhân); “Ướp cá làm nước mắm truyền thống (tác giả Nguyễn Văn Thành) được chọn trưng bày tại triển lãm.

Định kỳ 2 năm một lần, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc sống, lao động, sản xuất và nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ ảnh “Hành trình phát triển thể thao biển” của NSNA Nguyễn Phước Hoài

Thông qua những góc nhìn sáng tạo, đầy cảm xúc, cuộc thi góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc; khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ý thức tiếp nối truyền thống cha anh, chung tay gìn giữ và phát huy giá trị của biển, đảo quê hương.